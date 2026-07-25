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คนไทยบุกเคลียร์แก๊งอิตาลี คนทำหลบเงียบ ส่งเพื่อนคุยแทน ขอโทษดราม่า - รับน่าละอาย

          คนไทยบุกเคลียร์แก๊งอิตาลี พบส่งเพื่อนมาเจรจาแทน ขอโทษคนไทย รับสิ่งที่ทำเป็นเรื่องใหญ่ ไม่เคารพ น่าละอาย ชี้ฝั่งตัวก่อเรื่องยังไม่สำนึก หลบหลังตำรวจ

ดราม่านักท่องเที่ยว

          หลังมีกระเด็นร้อนคลิปกลุ่มวัยรุ่นอิตาลี ส่งเสียงดังบน BTS แล้วยังหันมาด่า พูดหยาบ และเหยียดคนไทยหลังถูกเตือนดี ๆ มีทั้งคนชูนิ้วกลางและคนที่พูดว่า ขอโทษที่เอาเงินมาให้ประเทศของคุณ ก่อนถูกชาวเน็ตขุดข้อมูล ร้อนไปถึงทางเอเจนซี่ทัวร์ที่ต้องออกมาชี้แจง นอกจากนี้ชาวเน็ตยังสืบจนรู้พิกัดที่พักของกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีเพจดังออกมาดึงสติคนไทย ขออย่าตามไปดักทำร้ายหรือคุกคาม จนเรื่องราวบานปลาย

ดราม่านักท่องเที่ยว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Landy Labor Lab

          ล่าสุด (25 กรกฎาคม 2569) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Landy Labor Lab ได้เผยภาพของชายคนหนึ่งที่บุกเข้าไปเคลียร์กับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวถึงที่พัก โดยมีการยืนเจรจากันประมาณ 3 นาที ซึ่งทางกลุ่มดังกล่าวได้ส่งเพื่อนมา 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการพูดคุยและขอโทษแทน 

          จากโพสต์ระบุด้วยว่า เจอตัวคนที่ชูนิ้วกลางแล้ว จะเรียกออกมาคตุย แต่ทางตำรวจเข้ามาสกัดกั้นก่อน ขณะที่ทางกลุ่มดังกล่าวให้เพื่อนมาขอโทษแทน แต่ตัวคนในคลิปกลับยืนหัวเราะ ทำท่าไม่พอใจ ยังไม่มีท่าทีสำนึก 

          ในส่วนของคลิปที่เข้าไปเจรจา ฝั่งคนไทยบอกว่ามันกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้ว ขณะที่ตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นบอกว่า เขารู้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ พวกเขาแค่ไปชอปปิ้งกันและระหว่างกลับก็เกิดเหตุการณ์นั้น ซึ่งเขาต้องโทษคนไทยจริง ๆ 
ดราม่านักท่องเที่ยว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Landy Labor Lab

ดราม่านักท่องเที่ยว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Landy Labor Lab

          ด้านคนไทยชี้ว่า นี่คือประเทศไทย ทางกลุ่มควรเคารพคนไทยด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปคือการไม่เคารพกัน 
          
          ทางหนุ่มต่างชาติยอมรับว่า พวกเขาไม่เคารพวัฒนธรรมทั้งของคนไทย ของพวกตนเอง และวัฒนธรรมของใครก็ตามในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่องน่าละอายสำหรับประเทศของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนทางตอนใต้ของอิตาลี สิ่งที่เขาอยากจะบอกคือ เขาขอโทษ 

          เมื่อถามว่าหากคนไทยไปแสดงพฤติกรรมแบบนั้นที่อิตาลีบ้าง คนที่นั่นจะแฮปปี้กับเรื่องนี้ไหม ทางตัวแทนกลุ่มก็ยังพยายามประนีประนอม 

          คนที่ถ่ายคลิปยังบอกว่า คนที่ควรพูดขอโทษควรจะเป็นผู้ชายที่พูดไม่ดีและชูนิ้วกลาง ไม่ใช่ผู้ชายคนนี้ (ตัวแทนกลุ่ม)

ดราม่านักท่องเที่ยว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Landy Labor Lab

          ทางตัวแทนกลุ่มยอมรับว่ามันเป็นปัญหาใหญ่จริง ๆ รวมถึงสิ่งที่มีการพูดว่า "เรานำเงินมาให้ประเทศคุณ" ซึ่งเขาจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูด นั่นเป็นเรื่องใหญ่และขาดความเคารพ มันเป็นเรื่องไม่ดี 


          เมื่อถามว่าคนที่ก่อเรื่องเป็นเพื่อนของชายคนนี้หรือไม่ ทางตัวแทนกลุ่มชี้ว่า คนพวกนั้นไม่ใช่เพื่อน แต่เป็นแค่กรุ๊ปทัวร์ ที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน เพิ่งรู้จักกันได้ 6 วัน อย่างไรก็ตาม เขาต้องขอโทษแทนจริง ๆ สิ่งที่พวกคุณพูดมานั้นถูกแล้ว 
 
          แต่เมื่อพยายามจี้ให้โทร. หาชายคนที่ก่อเรื่องในคลิปมาขอโทษ ชายที่เป็นตัวแทนกลุ่มกลับมีท่าทีบ่ายเบี่ยงและพูดไปเรื่องอื่น


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คนไทยบุกเคลียร์แก๊งอิตาลี คนทำหลบเงียบ ส่งเพื่อนคุยแทน ขอโทษดราม่า - รับน่าละอาย อัปเดตล่าสุด 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 20:25:57 4,562 อ่าน
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