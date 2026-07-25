สถานทูตประณาม ดราม่าแก๊งอิตาลี เผยคลิปเด็ก - ครูแว่น ยกมือไหว้ ขอโทษคนไทย

สถานทูตอิตาลี ประณามพฤติกรรมกลุ่มนักเรียน แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบน BTS ด้านเด็กในคลิป - ครู ยกมือไหว้ ขอโทษคนไทย
จากดราม่ากลุ่มวัยรุ่นชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบน BTS โดยมีการใช้คำพูดหยาบคาย ชูนิ้วกลาง และพูดเหยียดคนไทย จนเป็นประเด็นร้อนในสังคม โดยมีคนแจ้งเรื่องถึงสถานทูตแล้วนั้น
ล่าสุด (25 กรกฎาคม 2569) สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียน ดังปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยและทุกท่านที่ได้รับความไม่สบายใจหรือความกังวลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าว ชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือในเรื่องการเคารพผู้อื่น ความสุภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีให้ความสำคัญและยึดมั่นเช่นเดียวกัน
พฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าว มิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวม และไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกัน มิตรภาพ และความสุภาพอ่อนน้อม อันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลี
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Embassy of Italy in Bangkok
พร้อมกันนั้น สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ยังเผยแพร่คลิป ระบุว่า "พวกเราคือตัวแทนของกลุ่มชาวอิตาลีที่ตกเป็นกระแสไวรัลบนอินเทอร์เน็ตเมื่อวานนี้ พวกเราตั้งใจที่จะทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อกล่าวขอโทษคนไทยและวัฒนธรรมไทย พวกเราตั้งใจที่จะออกมาพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่เนื่องจากความกังวล และความกลัว เราจึงเลื่อนการชี้แจงมาเป็นวันนี้ แต่ทำให้ได้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงขออภัยคนไทยจากสิ่งที่พวกเราได้กระทำ ต่อคนไทยทุกคน และต่อประเทศไทย"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Embassy of Italy in Bangkok
จากนั้น หญิงเสื้อแดง (ซึ่งเป็นคนที่กล่าวเรื่องเงิน) ระบุว่า "ตัวฉันเองรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง ฉันเข้าใจดีว่าเรื่องเงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้ ฉันรู้สึกเสียใจจริง ๆ สำหรับทุกคนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการที่ได้มีการล่วงเกินวัฒนธรรมไทย รวมถึงคนไทยทุก ๆ คน"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Embassy of Italy in Bangkok
ขณะที่เด็กเสื้อดำ กล่าวว่า "ขอโทษคนไทยทุกคนอย่างยิ่ง เนื่องจากสิ่งที่พวกเราได้ทำบน BTS นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และผมขอโทษต่อการกระทำของตัวผมเองและของพวกเราทุกคนด้วย"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Embassy of Italy in Bangkok
ทั้งนี้ ขอย้ำว่า พวกเราไม่ได้สนับสนุนต่อพฤติกรรมเหล่านี้ของนักเรียน นักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุด และพวกเราจะอบรมกลุ่มของเราให้กลับมาเคารพวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดอีกครั้ง ขอบคุณที่ต้อนรับพวกเรา และพวกเราขอความกรุณาให้อภัยแก่พวกเราด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Embassy of Italy in Bangkok
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Embassy of Italy in Bangkok