HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คุณหนูแคธี่ ชี้ 5 แสน ก็แค่ศูนย์ 5 ตัว ลั่นผู้ชายต้องรายได้ 10 ล้าน ถึงจะดูแลผู้หญิงได้

          แคธี่ คุณหนูลูกสาวหมอสุนิล ลั่น 5 แสน ก็แค่เลขศูนย์ 5 ตัว ลั่นผู้ชายถ้าจะดูแลผู้หญิงได้ ต้องรายได้ 10 ล้าน คนเมนต์เพียบ

แคธี่ พล

          หลังมีประเด็นฮือฮา คุณหนูแอลลี่ ที่บอกว่าไม่คุยกับผู้ชายรายได้ต่ำกว่า 5 แส นจนเป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์ ล่าสุดต้องบอกว่าตัวเลขดังกล่าวอาจฟังดูเป็นเรื่องเล่น ๆ ไปเลย เมื่อเจอกับ แคธี่ พล ลูกสาวหมอสุนิล หมอฟันมหาเศรษฐี ซึ่งขึ้นแทนคุณหนูตัวจริงเสียงจริง หลังเจ้าตัวออกมาตั้งคำถามผ่าน TikTok ว่า "5 แสน ทุกคนคิดว่ายังไงคับ"

แคธี่ พล
ภาพจาก Instagram kpkathyphol

แคธี่ พล
ภาพจาก Instagram kpkathyphol

          โดย แคธี่ พล กล่าวว่า "อะไรนะ ? ผู้ชายรายได้ 5 แสนต่อเดือนน่ะนะ คือแคธี่บอกเลยว่า มันก็ไม่ได้เยอะมากน่ะทุกคน ทุกคนว่าเยอะมะ ?" 

          พร้อมบอกว่า 5 แสน ก็มีเลข 0 อยู่แค่ 5 ตัวเท่านั้นเอง ซึ่งเธอรู้สึกว่าผู้ชายถ้าจะมาดูแลผู้หญิง ต้องรายได้อย่างน้อย 10 ล้านอัป ไม่งั้นเขาจะดูแลเราได้ยังไง ถ้าเราอยากมีไลฟ์สไตล์ที่ดี อยากอยู่อย่างมีความสุข เราก็ต้องมีเงินถูกไหม 

แคธี่ พล
ภาพจาก Instagram kpkathyphol

          ถ้าคนเขาพร้อมเทกแคร์เรา ก็ต้องมีเงินอยู่ แต่ถ้าไม่มีเงินก็ ก็....แลกกับความจริงใจอย่างนั้นเหรอ ? เธอก็ไม่รู้ว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง

          ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กับเพียบ โดยหลายคนมองว่าทำไมพอคุณหนูเคธี่พูดแล้ว ฟังดูไม่ขัดหู ค่อนข้างจะเฉยและไม่ดราม่า เพราะรวยจริง ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติไปซะอย่างนั้น 

แคธี่ พล
ภาพจาก TikTok @kkathyphol2

แคธี่ พล
ภาพจาก TikTok @kkathyphol2

แคธี่ พล
ภาพจาก TikTok @kkathyphol2

แคธี่ พล
ภาพจาก Instagram kpkathyphol

แคธี่ พล
ภาพจาก Instagram kpkathyphol

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คุณหนูแคธี่ ชี้ 5 แสน ก็แค่ศูนย์ 5 ตัว ลั่นผู้ชายต้องรายได้ 10 ล้าน ถึงจะดูแลผู้หญิงได้ อัปเดตล่าสุด 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:39:15 1,539 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ตารางฟุตบอลโลก ใหม่ รัชดา ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า คุณหนูแอลลี่ คือใคร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย