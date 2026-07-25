คุณหนูแคธี่ ชี้ 5 แสน ก็แค่ศูนย์ 5 ตัว ลั่นผู้ชายต้องรายได้ 10 ล้าน ถึงจะดูแลผู้หญิงได้

แคธี่ คุณหนูลูกสาวหมอสุนิล ลั่น 5 แสน ก็แค่เลขศูนย์ 5 ตัว ลั่นผู้ชายถ้าจะดูแลผู้หญิงได้ ต้องรายได้ 10 ล้าน คนเมนต์เพียบ
หลังมีประเด็นฮือฮา คุณหนูแอลลี่ ที่บอกว่าไม่คุยกับผู้ชายรายได้ต่ำกว่า 5 แส นจนเป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์ ล่าสุดต้องบอกว่าตัวเลขดังกล่าวอาจฟังดูเป็นเรื่องเล่น ๆ ไปเลย เมื่อเจอกับ แคธี่ พล ลูกสาวหมอสุนิล หมอฟันมหาเศรษฐี ซึ่งขึ้นแทนคุณหนูตัวจริงเสียงจริง หลังเจ้าตัวออกมาตั้งคำถามผ่าน TikTok ว่า "5 แสน ทุกคนคิดว่ายังไงคับ"
ภาพจาก Instagram kpkathyphol
ภาพจาก Instagram kpkathyphol
โดย แคธี่ พล กล่าวว่า "อะไรนะ ? ผู้ชายรายได้ 5 แสนต่อเดือนน่ะนะ คือแคธี่บอกเลยว่า มันก็ไม่ได้เยอะมากน่ะทุกคน ทุกคนว่าเยอะมะ ?"
พร้อมบอกว่า 5 แสน ก็มีเลข 0 อยู่แค่ 5 ตัวเท่านั้นเอง ซึ่งเธอรู้สึกว่าผู้ชายถ้าจะมาดูแลผู้หญิง ต้องรายได้อย่างน้อย 10 ล้านอัป ไม่งั้นเขาจะดูแลเราได้ยังไง ถ้าเราอยากมีไลฟ์สไตล์ที่ดี อยากอยู่อย่างมีความสุข เราก็ต้องมีเงินถูกไหม
ภาพจาก Instagram kpkathyphol
ถ้าคนเขาพร้อมเทกแคร์เรา ก็ต้องมีเงินอยู่ แต่ถ้าไม่มีเงินก็ ก็....แลกกับความจริงใจอย่างนั้นเหรอ ? เธอก็ไม่รู้ว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กับเพียบ โดยหลายคนมองว่าทำไมพอคุณหนูเคธี่พูดแล้ว ฟังดูไม่ขัดหู ค่อนข้างจะเฉยและไม่ดราม่า เพราะรวยจริง ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติไปซะอย่างนั้น
ภาพจาก TikTok @kkathyphol2
ภาพจาก TikTok @kkathyphol2
ภาพจาก TikTok @kkathyphol2
ภาพจาก Instagram kpkathyphol
ภาพจาก Instagram kpkathyphol