ไวรัลซึ้งพ่อนั่งรถไฟ เดินเท้าหาลูก ล่าสุดเพจดังเบรกฟีล เผยอีกด้านจากญาติ-เจ้านายเก่า

ไวรัลน้ำตาซึม พ่อนั่งรถไฟจากใต้ เดินเท้าตามหาลูกชาย หลังพลัดพราก 5 เดือน ก่อนคดีพลิก เพจดังรีบเตือน เผยอีกด้านจากญาติ - เจ้านายเก่า
เป็นไวรัลน้ำตาซึมที่สร้างความสะเทือนใจบนโลกโซเชียล กับคลิปพลเมืองดีที่พบเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังจะเดินทางไปหาลูกชาย โดยนั่งรถไฟจากทางใต้มา จ.ราชบุรี จากนั้นพยายามเดินเท้าเปล่าจากสถานีรถไฟ ไปยังวัดสี่หมื่น ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.เนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อจะตามหาลูกชาย ทางเจ้าของคลิปจึงซื้อบะหมี่ ขนม และน้ำให้ รวมถึงอาสาพาไปส่งถึงวัด
โดยภาพที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น คือโมเมนต์ที่พ่อได้สวมกอดลูกชายที่ยังเล็กด้วความคิดถึง ขณะที่ภาพอีกมุมจากวัด พบว่าเด็กชายตะโกนเรียก "พ่อ !!" มาตั้งแต่ไกล ก่อนจะวิ่งเข้ากอดพ่อทั้งน้ำตา และร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชบา แก้วว.
ต่อมาวันนี้ (26 กรกฎาคม 2569) ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า จากการสอบถาม ผู้โพสต์คลิป เล่าว่า วันดังกล่าวขณะที่ตนกลับรถกลับจากที่ทำงาน พบชายคนดังกล่าวเดินผ่านหน้าบ้าน จึงไปถามร้านค้าหน้าบ้านจนทราบว่าชายคนนี้เดินมาถามทางไปดำเนินสะดวก แต่จนตนออกไปตลาดนัด กลับมาแล้วก็ยังเจอเขาก้มหน้าก้มตาเดินอยู่ ด้วยความสงสารจึงซื้อบะหมี่กับขนมและน้ำให้เขาไปกินระหว่างทาง และสอบถามว่าจะไปไหน รวมถึงถามว่าทำไมไม่ติดต่อให้ญาติมารับ
ชายคนนี้ตอบว่าเขาไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีเงิน แล้วบอกว่า "เดี๋ยวผมเดินไปครับ" ตนจึงกลับมาคุยกับแฟนที่บ้าน แฟนจึงบอกว่าเดี๋ยวพวกเราไปส่งเขากัน
ตอนที่มาถึงวัด เธอก็ไม่ได้คิดอะไร แต่ลูกสาวได้ถ่ายคลิปเอาไว้ว่าเราช่วยเหลือเขาจริง ๆ เพราะตอนนี้จะช่วยเหลือใครก็ต้องมีหลักฐาน เราก็กลัวว่าจะเจอมิจฉาชีพเช่นกัน แต่เมื่อไปถึงวัด พี่เขาลงจากรถ แล้วก็ก้มกราบตนทั้งน้ำตา ทำให้ตนเองก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชบา แก้วว.
เปิดใจพ่อเด็ก - เจ้าอาวาส
เมื่อสื่อพูดคุยกับพ่อของเด็ก เล่าว่า ตนมีปัญหากับพ่อเลี้ยงจนไม่สามารถอาศัยอยู่ที่บ้านได้ ต้องออกไปทำงานรับจ้างในไร่สับปะรด แต่เพราะขาดการติดต่อ ไม่ทราบข่าวลูกชายมาเกือบ 5 เดือน เลยเกิดความกังวลใจ และตัดสินใจออกมาตามหา โดยสืบข้อมูลจนทราบว่าลูกชายอยู่ที่วัดนี้
ตนมีเงินติดตัวอยู่เพียง 50 กว่าบาท ตัดสินใจนั่งรถไฟจากสถานีปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาลงที่สถานีรถไฟราชบุรี เหลือเงินแค่พอซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับน้ำประทังชีวิต จากนั้นก็อาศัยการเดินเท้าไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่เช้า กระทั่งได้พบกับพลเมืองดีที่ช่วยพาไปส่งถึงวัด
พ่อเด็กยอมรับว่าในอดีตตนเคยผิดพลาด ต้องโทษจำคุกเพราะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ครอบครัวมีปัญหาจนต้องพลัดพรากจากลูก แต่ปัจจุบันตนเลิกยุ่งกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และตั้งใจจะกลับตัวเป็นคนดี
อย่างไรก็ตาม ตนยังคงไม่รับลูกกลับไปเลี้ยงดูในตอนนี้ เนื่องจากยังไม่พร้อมทั้งเรื่องที่อยู่และทุนทรัพย์ โดยเชื่อว่าการให้ลูกชายอยู่ในความดูแลของหลวงพ่อที่วัดนี้ จะทำให้ลูกได้รับการดูแลที่ดี มีระเบียบวินัย ได้รับการศึกษา และมีอนาคตสดใสกว่าการไปลำบากด้วยกัน
ด้าน พระครูโสภณณ์จันทรังสี เจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่นราชบุรี เปิดเผยว่า คุณย่า ได้นำเด็กชายมาฝากไว้ให้ทางวัดดูแลเมื่อประมาณ 7-8 เดือนก่อนหน้านี้ ในช่วงแรกที่มาถึง น้องมีพัฒนาการที่ค่อนข้างช้า แต่ทางวัดได้ให้การดูแลอย่างดี มีที่หลับที่นอน อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ และได้ส่งเสียให้เรียนหนังสือ จนปัจจุบันน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก ร่าเริงแจ่มใส มีเพื่อนเล่น และมีสุขภาพแข็งแรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชบา แก้วว., เฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี
เพจดังออกโรงเตือนคนใจดี ย้ำจะช่วยเด็ก ให้ช่วยผ่านวัด
อย่างไรก็ตาม ต่อมาเพจ เจ๊ม้อย v+ ได้โพสต์เตือนคนมีน้ำใจที่อยากช่วยเหลือเด็กชาย โดยระบุว่า "สายลับดั้นรายงานมาว่า ถ้าอยากจะช่วย ให้ส่งให้หลวงพ่อโดยตรง อย่าให้พ่อ เพราะว่าตนเองโดนมาแล้ว เข็ดไปนาน !!"
พร้อมเล่าว่า มีทางญาติและนายจ้างเก่าของชายในคลิป แจ้งมาว่าหากอยากช่วยเด็ก ให้ส่งกับหลวงพ่อโดยตรง โดยเล่าว่าพ่อเด็กเคยอยู่นครปฐม มีคนชื่อนายเอ (นามสมมติ) เคยเจอว่าเดินอยู่กับลูก 2 คน และชอบไปนั่งขอเงินหน้าร้านสะดวกซื้อ ด้วยความสงสาร นายเอจึงพามาทำงานกับพี่สาว
ทำงานได้ไม่กี่วัน เมียของชายคนนี้ก็โผล่มาพร้อมลูกอีกคน จึงให้ทำงานด้วยกัน โดยพี่สาวเช่าห้องให้อยู่ฟรี มีข้าวให้กิน มักจะซื้อนม ขนม และแพมเพิร์สให้ตลอด เนื่องจากครอบครัวนี้ไม่มีที่อยู่ ต้องพาลูกเร่ร่อน
แต่นานเข้าก็เริ่มออกลาย ทำงานได้เงินก็เอาไปเล่นพนัน ซื้อยาเสพติด เงินที่จ่ายค่าห้องห้อง 2,000 - 3,000 บาท ก็ถูกเอาไปปั่นสล็อตและเสพยา เสื้อผ้าที่ให้ไปเป็นกระสอบ ของที่ให้ไว้เลี้ยงลูก เตาแก๊ส ก็เอาไปขายจนเกลี้ยงเพื่อซื้อยา จากนั้นก็หนีไป แต่ถูกตามจับตัวได้
นายเอเผยว่า ให้โอกาสหลายรอบแล้ว แต่สุดท้ายก็เหมือนเดิม ยังเดินพาลูกมาขอทานหน้าร้านสะดวกซื้อ ไม่ทำงาน ติดยาหนัก จากนั้นพ่อเด็กติดคุก 2-3 เดือน จนเมียทิ้งไปมีผัวใหม่ เลยทิ้งลูกคนเล็กไว้กับญาติ ส่วนคนโตในคลิปต้องไปอยู่วัด บอกว่าจะส่งเงินมาให้ สุดท้ายก็หายไป
ที่ผ่านมาลูก ๆ ไม่ได้เรียนหนังสือ และลูกคนโตก็รักพ่อมาก เพราะพ่อตามใจเสมอ หลังจากมีคลิปไวรัลรอบนี้ ทางญาติก็กังวลเกรงว่าพ่อเด็กจะเอาลูกไปขอทานเหมือนเดิม จึงขอร้องว่าอย่าโอนเงินให้พ่อเด็ก และในอีกไม่กี่วันนี้ นายเอและญาติของพ่อเด็ก จะไปที่วัดเพื่อแจ้งหลวงพ่อให้ช่วยดูดี ๆ ระวังพ่อเด็กจะแอบเอาลูกออกไป
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3, เจ๊มอย v+