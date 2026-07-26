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เจอแล้ว ! บังแจ็ค ไม่ได้ถูกอุ้ม เพจดังชี้ถูกจับอยู่ที่สหรัฐฯ หลังหายเงียบจนคนลือ
             เจอแล้ว ! บังแจ็ค ไม่ได้ถูกอุ้ม หลังหายจากโซเชียล เพจดังชี้ที่แท้ถูกจับอยู่ที่สหรัฐฯ กางข้อมูลชัด สัญชาติปากีสถาน

บังแจ็ค ถูกจับ

             ห่างหายจากโลกโซเชยลไปกว่า 2 สัปดาห์ จนมีข่าวลือเรื่องถูกอุ้มหาย สำหรับ บังแจ็ค หรือชื่อจริงคือ Raja Zulqarnain Haider อย่างไรก็ตาม ล่าสุด (26 กรกฎาคม 2569) เพจ CSI LA ออกมายืนยันว่าบังแจ็คไม่ได้ถูกอุ้มหาย แต่ถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE) ควบคุมตัวอยู่ที่เมืองทาโคมา รัฐวอชิงตัน สหรัฐฯ บริเวณใกล้ ๆ ชายแดนแคนาดา

บังแจ็ค ถูกจับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Raja Haider
             
             ทางเพจตรวจสอบผ่านระบบสืบค้นข้อมูลผู้ที่ถูกควบคุมตัวโดย ICE ทางออนไลน์ พบข้อมูลของบังแจ็คว่าถูกควบคุมตัวไว้แล้ว 
             
             โดยมีชื่อในระบบคือ RAJA ZULQARNAIN HAIDER สัญชาติปากีสถาน สถานคือ In ICE Custody สถานที่กักตัวคือ Northwest ICE Processing Center (Tacoma, Washington)
             
บังแจ็ค ถูกจับ
ภาพจาก ICE

             การพบข้อมูลดังกล่าวทำให้ยืนยันได้ชัดเจนว่า บังแจ็ค ไม่ได้ถูกอุ้มหรือมีอัตรายถึงชีวิต 
             
             โดยทางแอดมิน CSI LA เผยว่า ตนได้พูดคุยกับ บังแจ็ค บ่อย ๆ และอีกฝ่ายเคยจะนัดกินข้าวด้วยหากมาถึงลอสแอนเจลิสในสิ้นเดือนนี้ หลังกลับจากแคนาดา 

บังแจ็ค ถูกจับ
ภาพจาก ICE
             
             ขณะที่ในส่วนสัญชาติของ บังแจ็ค นั้น ทางเพจชี้ว่าตามที่เคยสืบมาตลอดก็พบว่าบังไม่ใช่สัญชาติอเมริกันโดยกำเนิด และผลการค้นหาในระบบ ICE รอบบี้ ก็ชัดเจนเลยว่าเป็นสัญชาติปากีสถาน

บังแจ็ค ถูกจับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Raja Haider

บังแจ็ค ถูกจับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Raja Haider

บังแจ็ค ถูกจับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA


ขอบคุณข้อมูลจาก ICE, CSI LA

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เจอแล้ว ! บังแจ็ค ไม่ได้ถูกอุ้ม เพจดังชี้ถูกจับอยู่ที่สหรัฐฯ หลังหายเงียบจนคนลือ โพสต์เมื่อ 26 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:11:10
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