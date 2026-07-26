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หนุ่มอิตาลีรับจบ กินพิซซ่าฮาวายเอี้ยน - หักสปาเกตตี ทำให้แทนคนไทยแล้ว ชาวเน็ตสุดเอ็นดู

           หนุ่มอิตาลีรับจบ โชว์สิ่งที่คนไทยคงอยากทำ หลังเห็นคลิปบีทีเอส จัดให้เลย พิซซาฮาวายเอี้ยนใส่มะม่วงเบา - หักสปาเกตตี ชาวเน็ตเอ็นดู บอกพอเถอะลูกพี่ สปาเกตตีไม่ได้ผิดอะไร

อิตาลี

           เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวอิตาลีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สำหรับเจ้าของเพจ Edo Eats Wrong ซึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นอิตาลี บนรถไฟฟ้าบีทีเอสไปก่อนหน้านี้ และในช่วงเวลาที่หลายคนยังคงหัวร้อน หลายคนถึงกับต้องหลุดขำ เมื่อได้เห็นโพสต์ฉบับรับจบของหนุ่มอิตาลีคนนี้ 

อิตาลี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Edo Eats Wrong

อิตาลี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Edo Eats Wrong

           โดยวานนี้ (25 กรกฎาคม 2569) เจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะเปิบเมนูพิสดาร พร้อมระบุข้อความ "สิ่งที่คนไทยอยากทำกับคนอิตาลี หลังจากเห็นข่าวนักท่องเที่ยวบน BTS :"

           ซึ่งจากภาพ เผยให้เห็นหนุ่มอิตาลีคนนี้ที่นั่งอยู่ต่อหน้าพิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยน ที่จัดเต็มทั้งสับปะรด ซอสมะเขือเทศ พลัสด้วยมะม่วงเบาแบบไทย ๆ เรียกว่าเป็นสารพัดคอมโบที่คนอิตาลีมาเห็นอาจจะร้อง เพราะขนาดแค่การใส่สับปะรดลงพิซซ่า ยังเป็นสิ่งที่เหมือนจะ 'ผิดผี' สุด ๆ สำหรับชาวอิตาลี ก็เรียกได้ว่าพ่อหนุ่มคนนี้ขอเป็นตัวแทน รับการลงทัณฑ์สุดเจ็บปวดนี้แทน 

อิตาลี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Edo Eats Wrong

อิตาลี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Edo Eats Wrong

           งานนี้มีชาวเน็ตเข้ามากดไลก์ กดขำกันเพียบ แถมหลายคนยังแซวว่าน่าจะทำพิซซ่าหน้าส้มตำให้กินด้วย, กลับไปอิตาลีรอบนี้ไม่รอดแน่, อย่าลืมน้ำจิ้ม, น่าสงสารคนรับเคราะห์แทน, รวมถึงบอกให้เอาเส้นสปาเกตตี้มาหักซะ 

อิตาลี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Edo Eats Wrong

           เมื่อเจอหลายเสียงเรียกร้องหนักเข้า หนุ่มอิตาลีคนนี้ก็ไม่ทำให้ชาวไทยผิดหวัง ด้วยการเสิร์ฟภาพ "หักเส้นสปาเกตตี" ให้ดูกันไปเลย พร้อมยกมือไหว้อีก 1 กรุบ โดยระบุว่า "เอาให้สาสมแก่ใจ" และ "ขอโทษครับแม่" 

           เจอแบบนี้หลายคนถึงกับบอกว่า ไม่ให้อภัยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว รบกวนเอาที่หักแล้วไปผัดกะเพราะกินด้วย รวมถึงบอกว่า ลูกพี่พอได้แล้ว, เล่นตัวเองเจ็บน้อยที่สุดเหรอ, เอ็นดู 555555 ,ทำเองให้มันจบ ๆ ไปซะเลย, สปาเกตตีไม่ได้ผิดอะไร, ไทยปีโป้รักคุณเสมอนะคะ

อิตาลี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Edo Eats Wrong

อิตาลี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Edo Eats Wrong


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หนุ่มอิตาลีรับจบ กินพิซซ่าฮาวายเอี้ยน - หักสปาเกตตี ทำให้แทนคนไทยแล้ว ชาวเน็ตสุดเอ็นดู อัปเดตล่าสุด 26 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:49:11 1,168 อ่าน
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