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ไขปริศนา สีแดงของอุทัยทิพย์ แท้จริงไม่ใช่สีผสมอาหาร สีนี้มีสรรพคุณสำคัญ

          ไขปริศนา สีแดงของอุทัยทิพย์ แท้จริงไม่ใช่สีผสมอาหาร แต่เป็นสีจากอย่างอื่น ที่มีสรรพคุณสำคัญ อ่านแล้วเคลียร์ทันที

อุทัยทิพย์

          น้ำเปล่าของคนยุคก่อน ส่วนใหญ่มักใส่อุทัยทิพย์ ทำให้น้ำมีสีแดงอ่อน ๆ พร้อมกับดื่มแล้วสดชื่นขึ้น แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้ก็เห็นได้น้อยลง

          ขณะเดียวกัน อุทัยทิพย์ นอกจากชงดื่มแล้ว ยังสามารถนำมาทำอย่างอื่นได้ด้วย เช่น ทาปาก แต่งหน้า แก้ร้อนใน ฯลฯ แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้กัน คือ สีแดงในอุทัยทิพย์ ไม่ใช่สีผสมอาหาร

อุทัยทิพย์

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Kilane กิเลน แบรนด์ผลิตอุทัยทิพย์ มีการชี้แจงเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2562 แล้วว่า สีแดงของยาอุทัยนั้นเป็นสีแดงธรรมชาติที่สกัดจากไม้ฝาง ใช้หยดลงในนํ้าดื่มเพื่อให้ความหอมเย็น และสดชื่น นั่นเอง


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ไขปริศนา สีแดงของอุทัยทิพย์ แท้จริงไม่ใช่สีผสมอาหาร สีนี้มีสรรพคุณสำคัญ โพสต์เมื่อ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:15:39
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