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ทยอยยุบหน่วยงาน เริ่ม ก.ย. 69 คือหน่วยงานไหน - ข้าราชการ จะถูกไล่ออกไหม ?

          เปิดชื่อหน่วยงานราชการที่จะถูกยุบภายในเดือนกันยายน 2569 ลดความซ้ำซ้อน และข้าราชการ จะย้ายไปไหน อนาคตยังมีหน่วยงานอื่นอีก

ยุบหน่วยงานราชการ

          อัตราการเกิดใหม่ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐเริ่มกังวลเรื่อง สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบหน่วยงานราชการด้วยการยุบบางหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณ

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ไทยพีบีเอส รายงานว่า ตอนนี้รัฐบาลประเมินแล้วว่า ในเดือนกันยายน 2569 จะมีหน่วยงานที่ถูกยุบลำดับต้น ๆ คือ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. (ธนาคารที่ดิน) โดยอาจนำไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)

          ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ ที่ซ้ำซ้อน จะถูกยุบในลำดับต่อไป ได้แก่ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รวมถึงหน่วยงานองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงาน ซึ่งจะค่อย ๆ ทำ จะได้ไม่กระเทือนเจ้าหน้าที่

ยุบหน่วยงานราชการ

สำหรับการบริการจัดการอัตรากำลังหน่วยงานที่ถูกยุบ จะมี 2 แนวทาง ได้แก่

          1. สมัครใจออก

          2. ย้ายไปอยู่หน่วยงานใหม่ โดยที่สิทธิประโยชน์ไม่เหมือนเดิม ต้องอ้างอิงระบบหน่วยงานใหม่


ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส 

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ทยอยยุบหน่วยงาน เริ่ม ก.ย. 69 คือหน่วยงานไหน - ข้าราชการ จะถูกไล่ออกไหม ? อัปเดตล่าสุด 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:44:31 2,339 อ่าน
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