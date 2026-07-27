ทยอยยุบหน่วยงาน เริ่ม ก.ย. 69 คือหน่วยงานไหน - ข้าราชการ จะถูกไล่ออกไหม ?

เปิดชื่อหน่วยงานราชการที่จะถูกยุบภายในเดือนกันยายน 2569 ลดความซ้ำซ้อน และข้าราชการ จะย้ายไปไหน อนาคตยังมีหน่วยงานอื่นอีก
อัตราการเกิดใหม่ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐเริ่มกังวลเรื่อง สังคมผู้สูงอายุ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบหน่วยงานราชการด้วยการยุบบางหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ไทยพีบีเอส รายงานว่า ตอนนี้รัฐบาลประเมินแล้วว่า ในเดือนกันยายน 2569 จะมีหน่วยงานที่ถูกยุบลำดับต้น ๆ คือ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. (ธนาคารที่ดิน) โดยอาจนำไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)
ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ ที่ซ้ำซ้อน จะถูกยุบในลำดับต่อไป ได้แก่ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) รวมถึงหน่วยงานองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงาน ซึ่งจะค่อย ๆ ทำ จะได้ไม่กระเทือนเจ้าหน้าที่
สำหรับการบริการจัดการอัตรากำลังหน่วยงานที่ถูกยุบ จะมี 2 แนวทาง ได้แก่
1. สมัครใจออก
2. ย้ายไปอยู่หน่วยงานใหม่ โดยที่สิทธิประโยชน์ไม่เหมือนเดิม ต้องอ้างอิงระบบหน่วยงานใหม่
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส