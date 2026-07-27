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วอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 จบแล้วตุรกีแชมป์ - สรุปผลงานไทย อันดับ อันดับโลก ผลงานชิ้นโบแดง

          วอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 แข่งจบแล้ว ตุรกีคว้าแชมป์ พร้อมสรุปผลงานไทยทุกอย่าง กับ ผลงานชิ้นโบแดง คืออะไร

วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026

          การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยการคว้าแชมป์ของตุรกี ที่โค่นบราซิลในนัดชิงชนะเลิศได้

วอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026
ภาพจาก volleyballworld.com

          ในส่วนของไทยนั้น กระปุกดอทคอมจะมาสรุปอีกครั้งว่า ผลงานของสาวไทยเป็นอย่างไร ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งอันดับ อันดับโลก

อันดับในรายการ


          - อันดับ 14 แต่ปีที่แล้วได้อันดับ 17 ผลงานมีพัฒนาการมากขึ้น

วอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026
ภาพจาก volleyballworld.com

อันดับโลก


          - อันดับ 17 ของโลก ขยับขึ้นมาจากก่อนการแข่งขันนัดแรกถึง 4 อันดับ

ผลงานชิ้นโบว์แดงที่สุด


          - ชนะ บราซิล อันดับ 2 ของโลก 3-0 เซต


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วอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 จบแล้วตุรกีแชมป์ - สรุปผลงานไทย อันดับ อันดับโลก ผลงานชิ้นโบแดง อัปเดตล่าสุด 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:28:44
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