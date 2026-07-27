วอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2026 แข่งจบแล้ว ตุรกีคว้าแชมป์ พร้อมสรุปผลงานไทยทุกอย่าง กับ ผลงานชิ้นโบแดง คืออะไร
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2026 จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยการคว้าแชมป์ของตุรกี ที่โค่นบราซิลในนัดชิงชนะเลิศได้
ภาพจาก volleyballworld.com
ในส่วนของไทยนั้น กระปุกดอทคอมจะมาสรุปอีกครั้งว่า ผลงานของสาวไทยเป็นอย่างไร ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งอันดับ อันดับโลก
อันดับในรายการ
- อันดับ 14 แต่ปีที่แล้วได้อันดับ 17 ผลงานมีพัฒนาการมากขึ้น
ภาพจาก volleyballworld.com
อันดับโลก
- อันดับ 17 ของโลก ขยับขึ้นมาจากก่อนการแข่งขันนัดแรกถึง 4 อันดับ
ผลงานชิ้นโบว์แดงที่สุด
- ชนะ บราซิล อันดับ 2 ของโลก 3-0 เซต