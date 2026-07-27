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ทัวร์ไทย ส่งไม้ต่อให้อิตาลี คนถกเดือด สงสัยเป็นลูกพนักงานรัฐ มาเที่ยวด้วยเงินภาษี ?

          ทัวร์ไทย ส่งไม้ต่อให้อิตาลี สังคมเดือดเพิ่งรู้ แก๊งวัยรุ่นเป็นลูกพนักงานรัฐ ได้สิทธิพิเศษมาเที่ยวด้วยเงินหน่วยงานประกันสังคม ฉุนใช้เงินภาษี มาทำขายหน้า 

ดราม่าแก๊งอิตาลี

          กระแสทัวร์ฝั่งไทยเริ่มซา กับดราม่าแก๊งอิตาลีที่มีคลิปฉาวในรถไฟฟ้า หลังจากที่ครู-นักเรียนในกลุ่มได้ขอโทษผู้เสียหาย ถูกปรับและเคลียร์จบกันที่ สน. อีกทั้งสถานทูตอิตาลีในไทยยังออกแถลงการณ์ 3 ภาษา ขอโทษและประณามพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น 

ดราม่าอิตาลี
ภาพจาก TikTok @1234aaawry

          แต่ดราม่านี้ดูเหมือนจะไม่จบง่าย และได้ส่งต่อความเดือดไปสู่ชาวอิตาลีแล้ว เมื่อผู้คนที่นั่นต่างก็ไม่พอใจในวีรกรรมน่าขายหน้าที่เกิดขึ้น ซ้ำยังมีรายงานจากสื่ออิตาลีหลายแห่ง ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ น่าจะเป็นลูกหลานของพนักงานรัฐ ซึ่งมาทัศนศึกษาในโครงการที่จัดขึ้นสำหรับลูกหลานพนักงานรัฐ ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันประกันสังคมแห่งชาติอิตาลี (INPS)

          แม้ทางหน่วยงานจะยังไม่ได้ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการ แต่สิ่งนี้ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักในอิตาลี หลายคนที่เพิ่งรู้ก็ยิ่งเดือด ที่เงินภาษีถูกนำมาใช้แบบนี้ พร้อมตั้งคำถามว่าการมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกหลานพนักงานรัฐให้มาเที่ยวไทยด้วยเงินภาษีประชาชนเช่นนี้ เหมาะสมแล้วหรือไม่ โดยเรียกร้องให้ตรวจสอบและยกเลิกโครงการ 

ดราม่าอิตาลี
ภาพจาก TikTok @1234aaawry

          บางคอมเมนต์ยังเหน็บแนมไปถึงคำพูดเรื่อง "นำเงินมาให้ประเทศของคุณ" ว่าจริง ๆ แล้วเป็นเงินของผู้เสียภาษีชาวอิตาลีต่างหาก 

          กับดราม่าเรื่องนี้ พบว่าแม้แต่ มิมโม ตูราโน ผู้ช่วยฝ่ายการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของแคว้นซิซิลี ยังออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและตกตะลึงกับเหตุการณ์นี้ รวมถึงขอเรียกร้องไปถึงเยาวชนจากซิซิลีทุกคนที่ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ ให้จำไว้ว่าทุก ๆ พฤติกรรมของพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนของพวกเขาเอง แต่ยังเป็นตัวแทนของอิตาลีด้วย 


ขอบคุณข้อมูลจาก 


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