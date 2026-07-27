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ฝันร้ายนักเดินทาง ผดส. 373 ชีวิต ถูกทิ้งบนเครื่องบินกว่า 10 ชม. ซ้ำแอร์เสีย ต้องทนร้อน

          ฝันร้ายนักเดินทาง ผู้โดยสาร 373 ชีวิต ถูกทิ้งให้ติดบนเครื่องบิน กว่า 10 ชั่วโมง หลังเปลี่ยนเส้นทางลงจอด ซ้ำแอร์เสีย อากาศร้อนจัด หนักจนมีคนเป็นลม

ติดบนเครื่องบิน

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 Jiemian News รายงานเหตุการณ์ที่ผู้โดยสาร 373 ชีวิต บนเครื่องบินแอร์บัส A380 เที่ยวบิน EK302 สายการบินเอมิเรตส์ ถูกทิ้งให้ติดอยู่บนเครื่องบินเป็นเวลานานกว่า 10 ชั่วโมง หลังเปลี่ยนเส้นทางมาลงจอดที่สนามบินแห่งอื่น เนื่องจากเจอพายุฝน แถมระบบระบบปรับอากาศในเครื่องบินยังเกิดปัญหา ทำให้คนบนเครื่องต้องติดแหง็กอยู่ในสภาพอากาศร้อนจัด จนมีคนเป็นลม

ติดบนเครื่องบิน
ภาพจาก Weibo

          เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บนเที่ยวบิน EK302 ซึ่งเดินทางจากกรุงดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มุ่งหน้าไปยังนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน แต่เที่ยวบินนี้ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปจอดที่หางโจวแทน เนื่องจากสภาพาอากาศเลวร้าย ซ้ำยังมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้น ทำให้เที่ยวบินนี้ยิ่งดีเลย์นานขึ้นอีก 

          ผู้โดยสารเผยว่า สภาพภายในห้องโดยสารนั้นเริ่มร้อนขึ้นจนทนไม่ได้ มีคนเป็นลม 1 คน

          เที่ยวบินนี้ลงจอดที่สนามบินในหางโจวตอนเวลา 21.04 น. และเดิมมีกำหนดเดินทางต่ออีกครั้งในเวลา 21.34 น. แต่กลับมีเหตุจำเป็นให้ต้องจอดทิ้งไว้ข้ามคืน ไปไหนไม่ได้ ในขณะที่ผู้โดยสารก็ไม่สามารถลงจากเครื่องบินได้เช่นกัน จนต่อมาเริ่มมีกลุ่มคนไปรวมตัวบริเวณประตูเครื่องบิน เพื่อเรียกร้องที่จะออกไป จนกระทั่งตำรวจมาถึง 

ติดบนเครื่องบิน
ภาพจาก Weibo

          มีผู้โดยสารเผยว่า ตอนแรกลูกเรือแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง ยังไม่อนุมัติให้นำผู้โดยสารลงจากเครื่อง จนต่อมาเกือบ 06.00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม จึงมีการประกาศว่ายังไม่สามารถเปิดประตูเครื่องบินได้จนกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะมาถึง ทั้งนี้ ผู้โดยสารเริ่มออกจากเครื่องบินได้ในเวลาประมาณ 09.00 น. 

          ต่อมาทางสายการบินเอมิเรตส์ ได้ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบินดังกล่าว โดยระบุว่าผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับการจัดหาอาหาร โรงแรม และรถชัตเทิลบัสเพื่อนำพวกเขาเดินทางต่อไปยังเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นปลายทางเดิม และผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการติดต่อไป 

ติดบนเครื่องบิน
ภาพจาก Weibo

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสนามบินหางโจว เปิดเผยว่า ลูกเรือของเครื่องบินทำงานเกินเวลาที่กำหนดหลังลงจอด ทำให้ต้องรอส่งลูกเรือจากเซี่ยงไฮ้มาเปลี่ยนตัว แต่มีความล่าช้า และปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินก็ยิ่งทำให้เกิดความล่าช้าเพิ่มเติม 

          แม้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นที่เตรียมการช่วยเหลือไว้ แต่การที่ผู้โดยสารจะออกจากเครื่องบินได้หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางสนามบินเพียงอย่างเดียว ผู้โดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เปลี่ยนเส้นทางไปยังเมืองอื่อนต้องได้รับการอนุมัติจากศุลกากร ตม. หน่วยกักกันโรค และมีเอกสารการเข้าเมืองที่ถูกต้อง
 

ขอบคุณข้อมูลจาก Jiemian News, Shanghai Daily, City News Service



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ฝันร้ายนักเดินทาง ผดส. 373 ชีวิต ถูกทิ้งบนเครื่องบินกว่า 10 ชม. ซ้ำแอร์เสีย ต้องทนร้อน โพสต์เมื่อ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:28:31 5,264 อ่าน
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