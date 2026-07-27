ร้านอาหารเงียบไร้ลูกค้า ชีวิตเปลี่ยนหลังเป็นไวรัล หญิงไทยตื้นตัน ชายที่ช่วยเปลี่ยนชีวิต

ร้านอาหารเล็ก ๆ เงียบจัดแทบไม่มีคน พลิกชะตาได้ด้วยพลังโซเชียล น้ำใจจากคนมากมาย เปลี่ยนชีวิตของหญิงคนหนึ่งไปทันที
จากร้านอาหารไทยที่เงียบเหงาและอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ด้วยการไปเยือนของชายคนหนึ่ง กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่พลิกชีวิตชะตากรรมของร้านไปอย่างสิ้นเชิง
ภาพจาก Instagram newyorkturk
โดยไม่นานมานี้ อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของช่อง newyorkturk ได้ทราบเรื่องราวของร้านอาหารไทย Prung Asian Cuisine ในนิวยอร์ก ซึ่งมีเจ้าของเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ว่าแม้ร้านเล็ก ๆ นี้จะมีอาหารที่ดีเยี่ยมแต่กลับแทบไม่มีลูกค้าเข้าร้าน ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจมาทานอาหารที่ร้านเพื่อจะรีวิวตามจริง โดยจ่ายจริง กินจริง และสัมผัสประสบการณ์จริง ๆ แบบไม่บอกทางร้านล่วงหน้า
ภาพจาก Instagram newyorkturk
ภาพจาก Instagram newyorkturk
เขาลองสั่งอาหารมาหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็น ไก่ทอดสไปเซี่ แกงเป็ด ไก่สะเต๊ะ ซึ่งเรื่องรสชาตินั้นมีหลายอย่างที่ให้คะแนนเต็มไปเลย ตามท้ายด้วยข้าวเหนียวมะม่วง แถมยังให้ทิปเด็กเสิร์ฟแบบจัดเต็ม ทำเอาพนักงานสาวตกใจ ไม่กล้ารับในตอนแรก แต่เมื่อทางลูกค้ายืนยัน เธอก็รับไว้ ก่อนจะแถมชาเย็นให้เขาเป็นการตอบแทนน้ำใจ
ไม่ใช่เพียงพนักงานสาว แต่เขายังให้ทิปพ่อครัวชาย ก่อนจะเข้ามาพูดคุยกับ คุณเจน เจ้าของร้าน โดยชื่นชมว่า "ผมไม่เคยพูดแบบนี้ในคลิปอื่นมาก่อน ร้านนี้เหมือนอัญมณีที่ซ่อนอยู่"
ภาพจาก Instagram newyorkturk
คุณเจนเล่าว่า เธอเพิ่งเปิดร้านนี้มาราว 2 เดือน ซึ่งก็คงไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นไปด้วยดี เธอไม่เคยทำร้านอาหารมาก่อน มันจึงมีความท้าทายอยู่มากมาย เป็นงานที่เยอะมากสำหรับคน ๆ หนึ่ง และเธอก็บอกว่าทุก ๆ ความช่วยเหลือล้วนมากความหมายสำหรับเธอ จะใครก็ตามที่เข้ามาที่ร้าน ออร์เดอร์ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ล้วนเป็นการสนับสนุนเธอ และเธอก็ต้องขอบคุณคนปริศนาที่ส่งเรื่องของร้านเธอไปถึงอินฟลูเอนเซอร์รายนี้ด้วย
ภาพจาก Instagram newyorkturk
บนช่อง newyorkturk ที่เผยแพร่คลิปนี้ ยังระบุด้วยว่า "ผมได้รับข้อความ DM เกี่ยวกับร้านนี้ จึงไปลองใช้บริการ พบว่าอาหารอร่อยอย่างน่าทึ่ง และเขาก็เชื่อว่าทางร้านสมควรเป็นที่รู้จักมากกว่านี้"
ปรากฏว่าเพียงไม่นาน คลิปนี้ก็กลายมาเป็นไวรัลที่ดึงดูดให้คนจำนวนมากแห่เข้าไปใช้บริการที่ร้าน โดยมีทั้งคนที่มาจากต่างเมืองเพียงเพื่อจะมาชิมอาหารที่ร้านของเธอ ลูกค้ามากมายที่แวะเข้ามา จนจำเป็นต้องปิดร้านเร็วในบางวันเพราะวัตถุดิบหมด ยังมีบางคนที่อยากช่วยเหลือ ด้วยการจ่ายค่าอาหารให้ โดยให้ทางร้านนำไปแจกจ่ายแก่คนอื่น ๆ ต่อไป
ภาพจาก Instagram newyorkturk
ผ่านไป 1 สัปดาห์ หนุ่มคนนี้ก็ได้ทำคลิปอัปเดต กลับไปที่ร้านนี้อีกรอบ พบว่าร้านเล็ก ๆ ที่เคยเงียบเหงา โต๊ะว่างแทบทั้งร้าน ขณะนี้เต็มไปด้วยลูกค้ามากมายที่พากันมาต่อคิวรอเข้าใช้บริการ
ซึ่งเมื่อได้เห็นชายคนนี้ เจ้าของร้านก็จำได้ในทันที เธอตรงเข้ามากอดชายคนนี้ทั้งน้ำตา และขอบคุณเขาสำหรับสิ่งที่เขาทำ ความตื้นตันนั้นทำให้เธอไม่รู้จะพูดออกมาได้ยังไง
ภาพจาก Instagram newyorkturk
คุณเจน เผยว่า เธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีลูกค้าแวะเข้ามามากมาย ทั้งจากนิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก คอนเนตติคัท แคลิฟอร์เนีย โอคลาโฮมา แถมมีอีกหลายคนที่ติดต่อเข้ามาเพื่อขอเป็นเจ้ามื้อจ่ายค่าอาหาร ให้เธอนำอาหารไปมอบแก่คนอื่น ๆ ที่มาร้าน ซึ่งเธอขอกล่าวขอบคุณทุกคนจากใจ
เธอเล่าว่าตอนแรกร้านของเธอเงียบมาก ธุรกิจแทบจะตาย แต่หลังจากการปรากฏตัวของเขาคนนี้ ทุกอย่างพลิกผันภายใน 2 ชั่วโมง มีคนเข้ามาแน่นร้าน โดยเธอยังกล่าวกับอินฟลูเอนเซอร์รายนี้ว่า "คุณเปลี่ยนชีวิตของฉัน"