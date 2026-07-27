ค้างจ่ายใบสั่งจราจร ยังเสียภาษีรถได้ไหม เช็กมาตรการใหม่ เริ่มใช้ 1 ส.ค. นี้ คนใช้รถต้องรู้

ค้างจ่ายใบสั่ง เช็กด่วน ตำรวจ-ขนส่ง เริ่มใช้มาตรการใหม่ 1 ส.ค. 69 เสียภาษีรถได้ แต่ยังไม่ได้ป้ายภาษีจริง
ภายใต้มาตรการดังกล่าว ผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีได้ตามปกติ แต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ป้ายภาษี) ตัวจริง จนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วน
ภาพจาก Anti-Fake News Center Thailand
มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย ลดปัญหาการละเลยการชำระค่าปรับ สร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยลดอุบัติเหตุในระยะยาว ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบสถานะใบสั่งของตนเอง และดำเนินการชำระค่าปรับให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับป้ายภาษีรถประจำปีในอนาคต
วันนี้ (27 กรกฎาคม 2569) เพจ Anti-Fake News Center Thailand โพสต์ข้อความระบุว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เตรียมบังคับใช้มาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและส่งเสริมวินัยการขับขี่ โดยจะเริ่มใช้กับใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป และไม่มีผลย้อนหลัง
ภายใต้มาตรการดังกล่าว ผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีได้ตามปกติ แต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ป้ายภาษี) ตัวจริง จนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วน
ภาพจาก Anti-Fake News Center Thailand
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า ข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมต่อไปยังกรมการขนส่งทางบก หลังผ่านขั้นตอนการแจ้งเตือนตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มเห็นข้อมูลใบสั่งค้างชำระในระบบช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2569
มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย ลดปัญหาการละเลยการชำระค่าปรับ สร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยลดอุบัติเหตุในระยะยาว ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรตรวจสอบสถานะใบสั่งของตนเอง และดำเนินการชำระค่าปรับให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับป้ายภาษีรถประจำปีในอนาคต
ขอบคุณข้อมูลจาก Anti-Fake News Center Thailand