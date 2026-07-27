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เมนูอาหารแบบนี้ ภาษาไทยดิ้นได้ ควรได้ 1 อย่างหรือ 2 อย่าง ชาวเน็ตถกกันสนั่น

         เมนูอาหารแบบนี้ ภาษาไทยดิ้นได้ ควรได้ 1 อย่างหรือ 2 อย่าง ชาวเน็ตถกกันสนั่น ถ้าเขียนไม่ดีมีแววติดลบได้


เมนูอาหาร

         ภาษาไทยดิ้นได้ ในบางครั้งก็ทำให้เกิดความกำกวมในแง่การสื่อสาร จนต้องมาตีความว่า เจ้าของข้อความต้องการอะไรกันแน่

         วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก SupportiveSunflower5303 มีการสั่งอาหารผ่านแอปฯ ซึ่งร้านมีการกำหนดโปรโมชั่นเอาไว้ว่า

         "ซื้อคุ้มอิ่มอร่อย ตามสั่ง 2 อย่าง กะเพราหมูสับไข่ดาว + เลือกตามสั่ง 1 อย่าง"


         เจอข้อความแบบนี้ ทำให้ลูกค้าเกิดข้อสงสัยว่า ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร

         1. อาหารตามสั่ง 2 กล่อง

         2. อาหารตามสั่ง 1 กล่อง เพิ่มกับข้าวอีก 1 ชนิด

         ความเห็นส่วนใหญ่ตีความว่า เป็นอาหารหารตามสั่ง 1 กล่องและเพิ่มกับข้าวอีกอย่าง จะสมเหตุสมผลกว่า สูตรเดียวกับข้าวแกง แต่ถึงอย่างไรก็ควรเขียนให้เคลียร์ ถ้าลูกค้าตีความผิดอาจถูกให้ดาวต่ำได้

เมนูอาหาร

เมนูอาหาร







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เมนูอาหารแบบนี้ ภาษาไทยดิ้นได้ ควรได้ 1 อย่างหรือ 2 อย่าง ชาวเน็ตถกกันสนั่น โพสต์เมื่อ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 19:20:41 3,232 อ่าน
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