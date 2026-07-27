สมาคมดาราศาสตร์ไทย เผย 28-30 ก.ค. จะมีฝนดาวตก แต่ไม่ต้องดูก็ได้ คนรีบมุงกว่าเดิม

สมาคมดาราศาสตร์ไทย เผย 28-30 ก.ค. จะมีฝนดาวตก แต่ไม่ต้องดูก็ได้ ทำเอาคนอยากรู้เลย ทำไมไม่ต้องดู ก่อนรู้เหตุผล
วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก สมาคมดาราศาสตร์ไทย มีการโพสต์ไวรัลว่า "28-30 กรกฎาคม มีฝนดาวตก แต่ไม่ต้องดูก็ได้" เจอแบบนี้เข้าไป คนงงว่า ทำไมถึงไม่ต้องดู ก่อนที่ทางเพจจะชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
ฝนดาวตกที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 28-30 กรกฎาคมนี้คือ ฝนดาวตกเดลตาคนแบกหม้อน้ำใต้ (Southern Delta Aquarids) มีจุดกระจายฝนดาวตกอยู่ใกล้ดาวเดลตาคนแบกหม้อน้ำ จึงได้ชื่อเช่นนั้น
เหตุที่ไม่ได้แนะนำให้ดูกันเนื่องจาก
1. เป็นฝนดาวตกที่มีอัตราตกต่ำมากอยู่แล้ว มีค่าอัตราตกสูงสุดเทียบจุดจอมฟ้า (ZHR) ต่ำเพียง 15-20 ดวงต่อชั่วโมงเท่านั้น
2. เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน มีโอกาสที่ท้องฟ้าจะปิดสูงมาก
3. ในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์รบกวนตลอดคืน
การที่เพจสมาคมดาราศาสตร์ไทยไม่แนะนำไม่ได้แปลว่าห้ามดู เพียงแต่ไม่อยากให้ผิดหวังกันเท่านั้นเอง ถ้าใครใจรักอยากดูให้ได้ก็ดูได้ ช่วงเวลาที่เกิดคือหลังตีหนึ่งถึงรุ่งเช้า นั่งเอนหลังมองไปยังท้องฟ้า ทำสายตาให้กว้าง ๆ ไม่ต้องเพ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่ง และอย่าคาดหวังสูง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก สมาคมดาราศาสตร์ไทย มีการโพสต์ไวรัลว่า "28-30 กรกฎาคม มีฝนดาวตก แต่ไม่ต้องดูก็ได้" เจอแบบนี้เข้าไป คนงงว่า ทำไมถึงไม่ต้องดู ก่อนที่ทางเพจจะชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
ฝนดาวตกที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 28-30 กรกฎาคมนี้คือ ฝนดาวตกเดลตาคนแบกหม้อน้ำใต้ (Southern Delta Aquarids) มีจุดกระจายฝนดาวตกอยู่ใกล้ดาวเดลตาคนแบกหม้อน้ำ จึงได้ชื่อเช่นนั้น
เหตุที่ไม่ได้แนะนำให้ดูกันเนื่องจาก
1. เป็นฝนดาวตกที่มีอัตราตกต่ำมากอยู่แล้ว มีค่าอัตราตกสูงสุดเทียบจุดจอมฟ้า (ZHR) ต่ำเพียง 15-20 ดวงต่อชั่วโมงเท่านั้น
2. เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน มีโอกาสที่ท้องฟ้าจะปิดสูงมาก
3. ในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์เพ็ญ แสงจันทร์รบกวนตลอดคืน
การที่เพจสมาคมดาราศาสตร์ไทยไม่แนะนำไม่ได้แปลว่าห้ามดู เพียงแต่ไม่อยากให้ผิดหวังกันเท่านั้นเอง ถ้าใครใจรักอยากดูให้ได้ก็ดูได้ ช่วงเวลาที่เกิดคือหลังตีหนึ่งถึงรุ่งเช้า นั่งเอนหลังมองไปยังท้องฟ้า ทำสายตาให้กว้าง ๆ ไม่ต้องเพ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่ง และอย่าคาดหวังสูง