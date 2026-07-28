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ดราม่าไม่เก็บถาด แชร์สนั่น 2 พัน ด่าแรง สัxดาน กินเหมือนหมูหมา เสียงแตกเก็บเองไหม ?

          ดราม่าไม่เก็บถาด คนแชร์สนั่นเมืองเกือบ 2 พันครั้ง ด่าแรงทั้ง สัxดาน กินเหมือนหมูเหมือนหมา ทิ้งใบเสร็จเรี่ยราด โซเชียลเสียงแตก ควรเก็บเองหรือพนักงานเก็บ

ดราม่าไม่เก็บถาด

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 กลายเป็นดราม่าร้อนในเฟซบุ๊ก คนแชร์เกือบ 2,000 ครั้ง เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์รูปคนกินไก่ทอดเจ้าดัง แต่ไม่เก็บถาดให้เรียบร้อย ทำแบบนี้ทำให้คนมานั่งต่อนั่งไม่ได้ แถมวิธีการกินยังเลอะเทอะดูไม่งาม มีซอสเต็มถาดที่กินไม่หมด ไร้มารยาทสุด ๆ

ดราม่าไม่เก็บถาด

          อย่างไรก็ตาม กระแสเรื่องนี้ค่อนข้างตีกลับ มองว่าที่ร้านมีพนักงานมาเก็บถาดอยู่แล้ว ไม่ต้องซีเรียส แถมเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำ แต่ประเด็นนี้ก็มีคนมาแย้งว่า ถ้าเกิดขึ้นที่ต่างประเทศ คนกินเก็บเอง ไม่มีพนักงานมาเก็บนะ

ดราม่าไม่เก็บถาด

          ขณะเดียวกัน ในเรื่องของซอสที่เหลือ แม้จะดูเป็นเรื่องส่วนตัว ความจริงก็ควรกินให้หมด ควรกดแบบพอดี ไม่ควรเหลือ

ดราม่าไม่เก็บถาด


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ดราม่าไม่เก็บถาด แชร์สนั่น 2 พัน ด่าแรง สัxดาน กินเหมือนหมูหมา เสียงแตกเก็บเองไหม ? อัปเดตล่าสุด 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:41:12 1,654 อ่าน
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