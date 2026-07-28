ดราม่าไม่เก็บถาด แชร์สนั่น 2 พัน ด่าแรง สัxดาน กินเหมือนหมูหมา เสียงแตกเก็บเองไหม ?

ดราม่าไม่เก็บถาด คนแชร์สนั่นเมืองเกือบ 2 พันครั้ง ด่าแรงทั้ง สัxดาน กินเหมือนหมูเหมือนหมา ทิ้งใบเสร็จเรี่ยราด โซเชียลเสียงแตก ควรเก็บเองหรือพนักงานเก็บ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 กลายเป็นดราม่าร้อนในเฟซบุ๊ก คนแชร์เกือบ 2,000 ครั้ง เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์รูปคนกินไก่ทอดเจ้าดัง แต่ไม่เก็บถาดให้เรียบร้อย ทำแบบนี้ทำให้คนมานั่งต่อนั่งไม่ได้ แถมวิธีการกินยังเลอะเทอะดูไม่งาม มีซอสเต็มถาดที่กินไม่หมด ไร้มารยาทสุด ๆ
อย่างไรก็ตาม กระแสเรื่องนี้ค่อนข้างตีกลับ มองว่าที่ร้านมีพนักงานมาเก็บถาดอยู่แล้ว ไม่ต้องซีเรียส แถมเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำ แต่ประเด็นนี้ก็มีคนมาแย้งว่า ถ้าเกิดขึ้นที่ต่างประเทศ คนกินเก็บเอง ไม่มีพนักงานมาเก็บนะ
ขณะเดียวกัน ในเรื่องของซอสที่เหลือ แม้จะดูเป็นเรื่องส่วนตัว ความจริงก็ควรกินให้หมด ควรกดแบบพอดี ไม่ควรเหลือ