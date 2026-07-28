แม่ระบายอาหารกลางวันลูกที่โรงเรียน ค่าเทอม 2 หมื่น ค่าอาหารแยก สิ่งที่ได้คืออะไร

แม่ระบายอาหารกลางวันลูกที่โรงเรียน ค่าเทอม 2 หมื่น ค่าอาหารแยก สิ่งที่ได้ชวนเป็นลม ไม่คุ้มเลย สารอาหารไม่ครบ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Teenida Chuenwalaikul มีการโพสต์ระบายเรื่องอาหารกลางวันลูก สภาพดูแห้ง ๆ อาหารดูไม่อุดมสมบูรณ์ ข้อความทั้งหมดดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenida Chuenwalaikul
ขอระบายความในใจหน่อยคือแบบก็ไม่ไหวนะ
ลูกเราเรียนโรงเรียนชื่อดังภาษาจีนย่านโค้งยายขาว ค่าเทอม 2x,xxx อัพ แต่นี่คืออาหารกลางวันที่ลูกเราได้กิน ทุกวัน ทุกคนคิดว่ายังไงคุ้มกับค่าเทอมและค่าอาหารที่เสียแยก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenida Chuenwalaikul
ย้ำว่าค่าอาหารแยกกับค่าเทอม สารอาหารอยู่ไหน ไหนที่ว่าครบ 5 หมู่ อยู่บ้านยังกินดีกว่านี้เลย เห็นแล้วสงสารลูก รูปทางโรงเรียนไม่ได้ส่งให้นะคะ ทางโรงเรียนไม่เคยอัพเดตเรื่องอาหารเลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenida Chuenwalaikul