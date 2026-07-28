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แม่ระบายอาหารกลางวันลูกที่โรงเรียน ค่าเทอม 2 หมื่น ค่าอาหารแยก สิ่งที่ได้คืออะไร

          แม่ระบายอาหารกลางวันลูกที่โรงเรียน ค่าเทอม 2 หมื่น ค่าอาหารแยก สิ่งที่ได้ชวนเป็นลม ไม่คุ้มเลย สารอาหารไม่ครบ

อาหารกลางวันเด็ก

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Teenida Chuenwalaikul มีการโพสต์ระบายเรื่องอาหารกลางวันลูก สภาพดูแห้ง ๆ อาหารดูไม่อุดมสมบูรณ์ ข้อความทั้งหมดดังนี้

อาหารกลางวันเด็ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenida Chuenwalaikul

          ขอระบายความในใจหน่อยคือแบบก็ไม่ไหวนะ

          ลูกเราเรียนโรงเรียนชื่อดังภาษาจีนย่านโค้งยายขาว ค่าเทอม 2x,xxx อัพ แต่นี่คืออาหารกลางวันที่ลูกเราได้กิน ทุกวัน ทุกคนคิดว่ายังไงคุ้มกับค่าเทอมและค่าอาหารที่เสียแยก 

อาหารกลางวันเด็ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenida Chuenwalaikul

          ย้ำว่าค่าอาหารแยกกับค่าเทอม สารอาหารอยู่ไหน ไหนที่ว่าครบ 5 หมู่ อยู่บ้านยังกินดีกว่านี้เลย เห็นแล้วสงสารลูก รูปทางโรงเรียนไม่ได้ส่งให้นะคะ ทางโรงเรียนไม่เคยอัพเดตเรื่องอาหารเลย

อาหารกลางวันเด็ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenida Chuenwalaikul


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แม่ระบายอาหารกลางวันลูกที่โรงเรียน ค่าเทอม 2 หมื่น ค่าอาหารแยก สิ่งที่ได้คืออะไร โพสต์เมื่อ 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:38:44 1,773 อ่าน
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