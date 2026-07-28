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จองที่พักนอน 1,000 บาท ภาพอย่างสวย พอเข้าไปดูจริงช็อก เจ้าของบ้านแจงแล้ว

          จองที่พักนอน 1,000 บาท ภาพอย่างสวย พอเข้าไปดูจริงไม่ตรงปกอย่างแรง สารพัดความน่ากลัว ก่อนเจ้าของบ้านจะมาแจงอีกมุม

ที่พักน่าน

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Thanayut Duanglueam มีการโพสต์ถึงที่พักแห่งหนึ่งใน จ.น่าน สภาพห้องดูไม่น่านอนมาก ทั้งประตูพัง ที่นอนเน่า ห้องน้ำไม่สะอาด เจอแบบนี้ไม่ไหวจริง ๆ

ที่พักน่าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanayut Duanglueam

ที่พักน่าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanayut Duanglueam

          ต่อมา เจ้าของบ้านหลังดังกล่าว อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ว่า

          ผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับ

          เป็นบ้านที่ไม่ได้มีใครอยู่อาศัย ต้นเรื่องคือ มีคนมาติดต่อขอเช่าผ่านแม่ผม บอกว่ามาทำงานที่สะปัน ไม่มีที่พักเลยมาขอเช่าเอาไว้นอน เขาเห็นสภาพบ้านแล้วยังรับได้ เลยให้เช่าเดือนละ 1,000 บาท โดยเขาจ่ายเงินสดมา 1,000 บาท สำหรับค่าเช่าเดือนแรก และเขาเข้ามานอนเอง 1 วัน คือวันที่ 25 ก.ค ที่ผ่านมา พอวันที่ 27 ก.ค แม่ผมขับรถผ่านเห็นผู้ชายกางเต้นท์ในบ้านมีคนอยู่ 2 คน ทำให้เข้าใจว่าเป็นกลุ่มคนที่พักด้วยกัน (ที่ตอนแรกอ้างว่ามาทำงานก่อสร้างที่หมู่บ้านสะปัน) พึ่งจะมารู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวก็ตอนเกิดเรื่องแล้ว

          ตกใจเหมือนกัน สงสัยว่าเขาจะเอาภาพที่อื่นไปหลอกนักท่องเที่ยวหรือเปล่า แล้วพามาที่นี่

          พรุ่งนี้จะติดตามกับคนที่มาขอเช่าครับให้ครับผม

ที่พักน่าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanayut Duanglueam

ที่พักน่าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanayut Duanglueam

ขณะเดียวกัน มีคนสรุปเหตุการณ์ชัดเจนอีกครั้งว่า เกิดอะไรขึ้นกันแน่


          สรุปเรื่องจริงนะคะ จากที่เราไล่อ่าน และได้รับการช่วยเหลือจาก ประธานชมรมผู้ประกอบการบ้านพักแล้ว

          พี่เจ้าของโพสต์ ใช้รถมอไซค์ในการเดินทางครั้งนี้

          พี่เจ้าของโพสต์ แจ้งว่า จองก่อนจะมาแล้ว ในราคา 1,000

          ถึงที่พัก 18.00 น. แล้ว ไม่สามารถออกไปหาที่พักอื่นได้ อันนี้เข้าใจนะ แค่ขับรถมอไซค์ก็เหนื่อยมากแล้ว

          ก่อนจอง ที่พัก คนขายห้องส่งรูปที่พัก ที่เป็นรูปแรกมาให้ดู

          ตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากประธานชมรมผู้ประกอบการบ้านพักแล้ว ได้ออกมาจากห้องพักนั้นแล้ว

ที่พักน่าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanayut Duanglueam

ที่พักน่าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanayut Duanglueam

ที่พักน่าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanayut Duanglueam


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จองที่พักนอน 1,000 บาท ภาพอย่างสวย พอเข้าไปดูจริงช็อก เจ้าของบ้านแจงแล้ว โพสต์เมื่อ 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:27:05 2,597 อ่าน
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