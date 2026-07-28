ห้าง AEON Mall ชั้น 2 พังถล่มลงมา หลังจากเกิดแผ่นดินไหวคุมาโมโตะ มีผู้บาดเจ็บและติดอาคารจำนวนมาก
แฟ้มภาพ (ไม่ใช่ AEON Mall) / @tak_genki
วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 nhk รายงานว่า เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ จ.คุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ความแรงระดับ 7.1 แมกนิจูด
ผลของแผ่นดินไหว สร้างความเสียหายในหลายจุด หนึ่งในนั้นคือเหตุระเบิดในศูนย์การค้า AEON Mall คุมาโมโตะ จากนั้นที่ชั้น 2 ของอาคารพังถล่มลงมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและติดอยู่ในอาคารจำนวนมาก เจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือ
แฟ้มภาพ (ไม่ใช่ AEON Mall) / @tak_genki
แฟ้มภาพ (ไม่ใช่ AEON Mall) / @tak_genki
วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 nhk รายงานว่า เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ จ.คุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ความแรงระดับ 7.1 แมกนิจูด
ผลของแผ่นดินไหว สร้างความเสียหายในหลายจุด หนึ่งในนั้นคือเหตุระเบิดในศูนย์การค้า AEON Mall คุมาโมโตะ จากนั้นที่ชั้น 2 ของอาคารพังถล่มลงมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและติดอยู่ในอาคารจำนวนมาก เจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลือ
แฟ้มภาพ (ไม่ใช่ AEON Mall) / @tak_genki