เปิดแผนการเดินทางฮลุน โซโล่ ชี้ อาจไม่ได้อยู่จอร์เจียประเทศเดียว ยังไปอีกประเทศใกล้ ๆ

เปิดแผนการเดินทางฮลุน โซโล่ จากเอเจนซี่ ติดต่อวันที่ 13 กรกฎาคม ไม่ได้เหมือนกัน และตามแผนต้นเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่จีน
การหายตัวไปที่ประเทศจอร์เจียของฮลุน โซโล่ ทำให้หลายคนเป็นห่วง และหวังว่าจะพบตัวไว ๆ ซึ่งกระแสข่าวตอนนี้ไปถึงคนในประเทศปลายทางแล้ว หลายฝ่ายเริ่มช่วยกันหาตัวอย่างเต็มที่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Drama-addict เล่าว่า มีลูกเพจที่เป็นเอเจนซี่ที่คุยงานกับฮลุน โซโล่ ก่อนที่จะติดต่อไม่ได้ ระบุว่า ตามแผนกำหนดการเดินทางของฮลุนนั้น จะอยู่ที่จอร์เจียกับอาร์เมเนีย วันที่ 5-10 กรกฎาคม แล้วต้นเดือนสิงหาคมจะเดินทางไปฉงฉิ่ง ประเทศจีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
ทั้งนี้ เอเจนซี่ ตั้งข้อสงสัยว่า ตอนที่หายตัวไป อาจจะอยู่ในพื้นที่อาร์เมเนียก็เป็นได้ เพราะขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม เหมือนกัน และมีนัดส่งงานกันวันที่ 20 กรกฎาคม ซึ่งตอนนี้เกินเดดไลน์ไปแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่