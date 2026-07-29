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เปิดแผนการเดินทางฮลุน โซโล่ ชี้ อาจไม่ได้อยู่จอร์เจียประเทศเดียว ยังไปอีกประเทศใกล้ ๆ

          เปิดแผนการเดินทางฮลุน โซโล่ จากเอเจนซี่ ติดต่อวันที่ 13 กรกฎาคม ไม่ได้เหมือนกัน และตามแผนต้นเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่จีน

ฮลุน โซโล่

          การหายตัวไปที่ประเทศจอร์เจียของฮลุน โซโล่ ทำให้หลายคนเป็นห่วง และหวังว่าจะพบตัวไว ๆ ซึ่งกระแสข่าวตอนนี้ไปถึงคนในประเทศปลายทางแล้ว หลายฝ่ายเริ่มช่วยกันหาตัวอย่างเต็มที่

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Drama-addict﻿ เล่าว่า มีลูกเพจที่เป็นเอเจนซี่ที่คุยงานกับฮลุน โซโล่ ก่อนที่จะติดต่อไม่ได้ ระบุว่า ตามแผนกำหนดการเดินทางของฮลุนนั้น จะอยู่ที่จอร์เจียกับอาร์เมเนีย วันที่ 5-10 กรกฎาคม แล้วต้นเดือนสิงหาคมจะเดินทางไปฉงฉิ่ง ประเทศจีน

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่

          ทั้งนี้ เอเจนซี่ ตั้งข้อสงสัยว่า ตอนที่หายตัวไป อาจจะอยู่ในพื้นที่อาร์เมเนียก็เป็นได้ เพราะขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม เหมือนกัน และมีนัดส่งงานกันวันที่ 20 กรกฎาคม ซึ่งตอนนี้เกินเดดไลน์ไปแล้ว

ฮลุน โซโล่

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่

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เปิดแผนการเดินทางฮลุน โซโล่ ชี้ อาจไม่ได้อยู่จอร์เจียประเทศเดียว ยังไปอีกประเทศใกล้ ๆ โพสต์เมื่อ 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:12:01 1,340 อ่าน
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