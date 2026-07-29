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ไวรัลลงรูปป๊าสมัยหนุ่ม ๆ หล่อมาก เหมือนพระเอกหนัง คนแชร์กว่า 300 ครั้ง

          ไวรัลลงรูปป๊าสมัยหนุ่ม ๆ หล่อมาก จนคนชื่นชม แชร์ไปกว่า 300 ครั้ง ขนาดไม่มีตัวช่วยในรูป ยังหล่อขนาดนี้

รูปคนหล่อ

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก T'er Narongrit มีการโพสต์รูปคุณพ่อในวัยหนุ่ม ใบเก่ากึ๊กสีขาวดำ รูปเดียวทำแชร์สะเทือนไปกว่า 300 ครั้ง พร้อมข้อความว่า "ป๊าสมัยหนุ่ม ๆ หล่อไม่เบาเลย"

รูปคนหล่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก T'er Narongrit

รูปคนหล่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก T'er Narongrit

          ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความหล่อของป๊าว่าหล่อจริง ๆ หล่อแบบพระเอกหนัง สิ่งที่ต้องคำนึงอีกอย่าง ขนาดสมัยก่อนไม่มีฟิลเตอร์ช่วย ไม่มีการแต่งหน้าช่วย ก็ยังหล่อขนาดนี้

รูปคนหล่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก T'er Narongrit

          ทั้งนี้ รูปถ่ายดังกล่าวถ่ายตอนป๊าอายุ 17-18 ปี ปัจจุบันป๊าอายุ 61 ปี ก็ยังภูมิฐานเช่นเดิม

รูปคนหล่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก T'er Narongrit

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ไวรัลลงรูปป๊าสมัยหนุ่ม ๆ หล่อมาก เหมือนพระเอกหนัง คนแชร์กว่า 300 ครั้ง โพสต์เมื่อ 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:48:23 1,157 อ่าน
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