ไวรัลลงรูปป๊าสมัยหนุ่ม ๆ หล่อมาก เหมือนพระเอกหนัง คนแชร์กว่า 300 ครั้ง

ไวรัลลงรูปป๊าสมัยหนุ่ม ๆ หล่อมาก จนคนชื่นชม แชร์ไปกว่า 300 ครั้ง ขนาดไม่มีตัวช่วยในรูป ยังหล่อขนาดนี้
วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก T'er Narongrit มีการโพสต์รูปคุณพ่อในวัยหนุ่ม ใบเก่ากึ๊กสีขาวดำ รูปเดียวทำแชร์สะเทือนไปกว่า 300 ครั้ง พร้อมข้อความว่า "ป๊าสมัยหนุ่ม ๆ หล่อไม่เบาเลย"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก T'er Narongrit
ภาพจาก เฟซบุ๊ก T'er Narongrit
ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความหล่อของป๊าว่าหล่อจริง ๆ หล่อแบบพระเอกหนัง สิ่งที่ต้องคำนึงอีกอย่าง ขนาดสมัยก่อนไม่มีฟิลเตอร์ช่วย ไม่มีการแต่งหน้าช่วย ก็ยังหล่อขนาดนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก T'er Narongrit
ทั้งนี้ รูปถ่ายดังกล่าวถ่ายตอนป๊าอายุ 17-18 ปี ปัจจุบันป๊าอายุ 61 ปี ก็ยังภูมิฐานเช่นเดิม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก T'er Narongrit