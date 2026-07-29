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ยึดน้ำมันเครื่อง - อาหารเสริมปลอม ลอบนำเข้าจากจีน ของกลาง 3 หมื่นชิ้น ไม่รู้ไปไหนบ้าง

          จับน้ำมันเครื่อง - อาหารเสริมปลอม ลอบนำเข้าจากจีน ยึดของกลางได้กว่า 3 หมื่นชิ้น ไม่รู้ถูกกระจายส่งไปที่ไหนบ้าง

น้ำมันเครื่องปลอม

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันตรวจค้นดำเนินคดีกับ นาย ZHU FAN (นายชู ฟาน) สัญชาติจีน และผู้เกี่ยวข้อง ในความผิดฐาน มีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้า ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร โดยเข้าตรวจค้นและตรวจยึดของกลางได้ที่โกดังเก็บสินค้าไม่ติดเลขที่ ซอยบึงขวาง 12/2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

น้ำมันเครื่องปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          สืบเนื่องจาก ตัวแทนผู้เสียหายเจ้าของสิทธิ์เครื่องหมายการค้าน้ำมันเครื่องแบรนด์ดัง (LIQUI MOLY) ได้ตรวจสอบพบการเสนอจำหน่ายน้ำมันเครื่องปลอมยี่ห้อดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นสินค้าด้อยคุณภาพที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์และเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน จึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

น้ำมันเครื่องปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนหาข่าวจนพบโกดังลับย่านมีนบุรี ซึ่งถูกใช้เป็นแหล่งพัก ซุกซ่อน และบรรจุสินค้าปลอมเพื่อส่งขายออนไลน์ จึงได้ขออนุมัติหมายค้นเข้าตรวจสอบ พบพนักงานคนไทยกำลังบรรจุสินค้า และสามารถตรวจยึดของกลางจำนวน 10 รายการ รวมทั้งสิ้น 32,477 ชิ้น ประกอบด้วย น้ำมันเครื่องปลอมยี่ห้อ LIQUI MOLY, BENZ, SHELL, CASTROL และ NISSAN, ผงมัทฉะยี่ห้อ LLMITO, อาหารเสริมโปรตีนยี่ห้อ nutrilite, น้ำตบมอยส์เจอร์ไรเซอร์ยี่ห้อ LANOS, และน้ำหอมติดรถยนต์ยี่ห้อ Phraphai Aroma และ INZEN มูลค่าความเสียหายจำนวนมาก ก่อนทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด

น้ำมันเครื่องปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง

          เบื้องต้นผู้เกี่ยวข้องให้การยอมรับว่าสินค้าทั้งหมดเป็นของปลอมจริง โดยมีนายจ้างเป็นชาวจีนนำเข้ามาจากประเทศจีนมาพักไว้เพื่อจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด


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ยึดน้ำมันเครื่อง - อาหารเสริมปลอม ลอบนำเข้าจากจีน ของกลาง 3 หมื่นชิ้น ไม่รู้ไปไหนบ้าง โพสต์เมื่อ 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:54:12 1,741 อ่าน
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