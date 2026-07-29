เปิด 2 วิธีเช็กไม่ตกเป็นเหยื่อรูดบัตรเครดิต หลังมีคนโดนอ่วม 1,200 คน ยอดรวม 29 ล้าน

เปิด 2 วิธีเช็กไม่ให้ตกเป็นเหยื่อรูดบัตรเครดิต หลังมีคนจีนโดนที่ไทย 1,200 คน ยอดเสียหายรวม 29 ล้านบาท ใช้บัตรเครดิตให้ดี
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทลายเครือข่ายดูดข้อมูลบัตรเครดิต จนมีผู้เสียหายที่เป็นชาวจีนกว่า 1,200 ราย มูลค่ากว่า 29 ร้านบาท เบื้องต้นพบว่า ร้านมิจฉาชีพมีการติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลแถบแม่เหล็กเพื่อคัดลอกข้อมูล และใช้กล้องวงจรปิดแอบบันทึกรหัส PIN ของลูกค้า เพื่อดูดข้อมูลนำตัวเลขไปใช้งานต่อ สร้างความเดือดร้อนและความไม่ปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตอย่างยิ่ง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง ระบุว่า ปัจจุบันมีเครื่อง Skimmer ที่เนียนเอามารูดเอาข้อมูลจากบัตรเครดิตได้ เพื่อเอาข้อมูลไปทำบัตรปลอมรูดหรือกดเงินสดต่อไป และขอสอนวิธีเช็กการรูดบัตรเครดิตให้ปลอดภัย ดังนี้
1. การซื้อของเพียง 1 ครั้ง ต้องรูดบัตรครั้งเดียว
2. บัตรเครดิต ต้องรูดผ่านเครื่อง EDC เท่านั้น