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เปิด 2 วิธีเช็กไม่ตกเป็นเหยื่อรูดบัตรเครดิต หลังมีคนโดนอ่วม 1,200 คน ยอดรวม 29 ล้าน

          เปิด 2 วิธีเช็กไม่ให้ตกเป็นเหยื่อรูดบัตรเครดิต หลังมีคนจีนโดนที่ไทย 1,200 คน ยอดเสียหายรวม 29 ล้านบาท ใช้บัตรเครดิตให้ดี

รูดบัตรเครดิต

          จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทลายเครือข่ายดูดข้อมูลบัตรเครดิต จนมีผู้เสียหายที่เป็นชาวจีนกว่า 1,200 ราย มูลค่ากว่า 29 ร้านบาท เบื้องต้นพบว่า ร้านมิจฉาชีพมีการติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลแถบแม่เหล็กเพื่อคัดลอกข้อมูล และใช้กล้องวงจรปิดแอบบันทึกรหัส PIN ของลูกค้า เพื่อดูดข้อมูลนำตัวเลขไปใช้งานต่อ สร้างความเดือดร้อนและความไม่ปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตอย่างยิ่ง

รูดบัตรเครดิต

          วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง ระบุว่า ปัจจุบันมีเครื่อง Skimmer ที่เนียนเอามารูดเอาข้อมูลจากบัตรเครดิตได้ เพื่อเอาข้อมูลไปทำบัตรปลอมรูดหรือกดเงินสดต่อไป และขอสอนวิธีเช็กการรูดบัตรเครดิตให้ปลอดภัย ดังนี้

          1. การซื้อของเพียง 1 ครั้ง ต้องรูดบัตรครั้งเดียว

          2. บัตรเครดิต ต้องรูดผ่านเครื่อง EDC เท่านั้น

รูดบัตรเครดิต

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เปิด 2 วิธีเช็กไม่ตกเป็นเหยื่อรูดบัตรเครดิต หลังมีคนโดนอ่วม 1,200 คน ยอดรวม 29 ล้าน โพสต์เมื่อ 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:29:14
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