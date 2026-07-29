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สื่อจอร์เจีย รายงานข่าวการเสียชีวิตของฮลุน โซโล่ เตรียมใช้มาตรา 115 สืบสวน

          สื่อจอร์เจีย รายงานข่าวการเสียชีวิตของฮลุน โซโล่ แล้ว เตรียมใช้กฎหมายมาตรา 115 เข้าสืบสวนการเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซิ


ฮลุน โซโล่

          การเสียชีวิตของฮลุน โซโล่ ที่ประเทศจอร์เจีย ทำให้หลายคนเศร้าใจ เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย และรอครอบครัวแถลงเพิ่มเติมเกียวกับเรื่องดังกล่าว



          วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 สื่อของจอร์เจีย รายงานเบื้องต้นว่า มีการพบร่างของฮลุน โซโล่ อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่เมืองหลวงทบิลิซิ

          ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กฎหมายมาตรา 115 เพื่อใช้สิทธิในการสืบสวนคดีดังกล่าวต่อไป ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้า กระปุกดอทคอมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

ฮลุน โซโล่



ฮลุน โซโล่

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สื่อจอร์เจีย รายงานข่าวการเสียชีวิตของฮลุน โซโล่ เตรียมใช้มาตรา 115 สืบสวน อัปเดตล่าสุด 29 กรกฎาคม 2569 เวลา 21:32:32 14,465 อ่าน
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