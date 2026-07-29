สื่อจอร์เจีย รายงานข่าวการเสียชีวิตของฮลุน โซโล่ เตรียมใช้มาตรา 115 สืบสวน

สื่อจอร์เจีย รายงานข่าวการเสียชีวิตของฮลุน โซโล่ แล้ว เตรียมใช้กฎหมายมาตรา 115 เข้าสืบสวนการเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซิ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 สื่อของจอร์เจีย รายงานเบื้องต้นว่า มีการพบร่างของฮลุน โซโล่ อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่เมืองหลวงทบิลิซิ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กฎหมายมาตรา 115 เพื่อใช้สิทธิในการสืบสวนคดีดังกล่าวต่อไป ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้า กระปุกดอทคอมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
การเสียชีวิตของฮลุน โซโล่ ที่ประเทศจอร์เจีย ทำให้หลายคนเศร้าใจ เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย และรอครอบครัวแถลงเพิ่มเติมเกียวกับเรื่องดังกล่าว
วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 สื่อของจอร์เจีย รายงานเบื้องต้นว่า มีการพบร่างของฮลุน โซโล่ อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่เมืองหลวงทบิลิซิ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กฎหมายมาตรา 115 เพื่อใช้สิทธิในการสืบสวนคดีดังกล่าวต่อไป ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้า กระปุกดอทคอมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง