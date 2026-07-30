อาลัย ฮลุน โซโล่ พี่ชายยืนยันข่าวเศร้า พบร่างที่จอร์เจีย ครอบครัววอนงดคาดเดา

พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ยืนยันข่าวเศร้า หลังครอบครัวได้รับการยืนยันว่าพบร่างที่ประเทศจอร์เจีย พร้อมขอบคุณทุกแรงช่วยเหลือ และวอนสังคมงดคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ความคืบหน้ากรณี ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์หนุ่มชาวไทย หายตัวไปนับสิบวันที่จอร์เจีย โดยสื่อท้องถิ่นของประเทศจอร์เจีย รายงานระบุว่า มีการพบร่างภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซิ ขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินการสืบสวนตามกฎหมายมาตรา 115 เพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิต ท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้ติดตามและการรอคอยคำชี้แจงเพิ่มเติมจากครอบครัวในลำดับต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
ล่าสุด (30 กรกฎาคม 2569 ) พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ซึ่งเป็นผู้โพสต์ตามหาตัวยูทูบเบอร์รายนี้ ออกมายืนยันข่าวเศร้าเรื่องการเสียชีวิตของฮลุน พร้อมขอบคุณทุกคนที่ติดตามข่าวและช่วยกันตามหาตัวน้องชายในครั้งนี้
เวลา 01.35 น. 30/07/69 ตามเวลาไทย ขณะนี้ครอบครัวได้รับการยืนยันแล้วว่า ได้พบน้องแล้ว แต่เป็นการพบในสภาพที่น้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ
ครอบครัวขอขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจ ที่ช่วยกันแชร์โพสต์ ช่วยติดตามข่าว ประสานงาน ส่งกำลังใจ และช่วยเหลือในทุกช่องทาง ตลอดช่วงเวลาที่ครอบครัวตามหาน้อง ความเมตตาและความหวังดีจากทุกคนมีความหมายกับพวกเรามาก และครอบครัวจะไม่มีวันลืม
ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการประสานงานและช่วยเหลือในการติดตามน้อง
ในช่วงเวลานี้ ครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวเพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และขอให้งดการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อให้เกียรติน้องและครอบครัว ขอบพระคุณทุกท่านจากใจอีกครั้งครับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่