HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อาลัย ฮลุน โซโล่ พี่ชายยืนยันข่าวเศร้า พบร่างที่จอร์เจีย ครอบครัววอนงดคาดเดา


          พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ยืนยันข่าวเศร้า หลังครอบครัวได้รับการยืนยันว่าพบร่างที่ประเทศจอร์เจีย พร้อมขอบคุณทุกแรงช่วยเหลือ และวอนสังคมงดคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

ฮลุน โซโล่

          ความคืบหน้ากรณี ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์หนุ่มชาวไทย หายตัวไปนับสิบวันที่จอร์เจีย โดยสื่อท้องถิ่นของประเทศจอร์เจีย รายงานระบุว่า มีการพบร่างภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซิ ขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินการสืบสวนตามกฎหมายมาตรา 115 เพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิต ท่ามกลางความโศกเศร้าของผู้ติดตามและการรอคอยคำชี้แจงเพิ่มเติมจากครอบครัวในลำดับต่อไป

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่﻿

           ล่าสุด (30 กรกฎาคม 2569 ) พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ซึ่งเป็นผู้โพสต์ตามหาตัวยูทูบเบอร์รายนี้ ออกมายืนยันข่าวเศร้าเรื่องการเสียชีวิตของฮลุน พร้อมขอบคุณทุกคนที่ติดตามข่าวและช่วยกันตามหาตัวน้องชายในครั้งนี้ 

           เวลา 01.35 น. 30/07/69 ตามเวลาไทย ขณะนี้ครอบครัวได้รับการยืนยันแล้วว่า ได้พบน้องแล้ว แต่เป็นการพบในสภาพที่น้องจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ



          ครอบครัวขอขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจ ที่ช่วยกันแชร์โพสต์ ช่วยติดตามข่าว ประสานงาน ส่งกำลังใจ และช่วยเหลือในทุกช่องทาง ตลอดช่วงเวลาที่ครอบครัวตามหาน้อง ความเมตตาและความหวังดีจากทุกคนมีความหมายกับพวกเรามาก และครอบครัวจะไม่มีวันลืม

          ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการประสานงานและช่วยเหลือในการติดตามน้อง

          ในช่วงเวลานี้ ครอบครัวขอความเป็นส่วนตัวเพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และขอให้งดการคาดเดาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อให้เกียรติน้องและครอบครัว ขอบพระคุณทุกท่านจากใจอีกครั้งครับ 

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่﻿

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่﻿


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อาลัย ฮลุน โซโล่ พี่ชายยืนยันข่าวเศร้า พบร่างที่จอร์เจีย ครอบครัววอนงดคาดเดา โพสต์เมื่อ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 08:10:01
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ตารางฟุตบอลโลก ใหม่ รัชดา ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า คุณหนูแอลลี่ คือใคร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย