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สถานทูตไทย แจงชัด ทรัพย์สินฮลุน โซโล่ ยังอยู่ครบถ้วน หลังเสียชีวิตที่จอร์เจีย

          สถานทูตไทย แจงกรณีการเสียชีวิตของฮลุน โซโล่ พบทรัพย์สินยังอยู่ครบถ้วน หลังจากนี้ตามติดอย่างใกล้ชิด

ฮลุน โซโล่

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Ankara ของสถานทูตไทยในกรุงอังการา ประเทศตุรกี โพสต์กรณีการเสียชีวิตของฮลุน โซโล่ ที่ประเทศจอร์เจียว่า

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่

          เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของนายบวรทัตฯ ยังอยู่ครบถ้วน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่าง ๆ ของครอบครัว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไป

          สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตาม ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างดียิ่ง

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่


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สถานทูตไทย แจงชัด ทรัพย์สินฮลุน โซโล่ ยังอยู่ครบถ้วน หลังเสียชีวิตที่จอร์เจีย อัปเดตล่าสุด 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 08:50:34 3,698 อ่าน
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