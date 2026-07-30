ประวัติฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่สู้ชีวิต จากที่ไม่มีอะไร จนได้ทำตามฝัน

ประวัติฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่สู้ชีวิต จากที่ไม่มีอะไร จนได้ทำตามความฝันเที่ยวรอบโลก
การเสียชีวิตของฮลุน โซโล่ ทำให้หลายคนเสียดาย เพราะคน ๆ นี้เป็นคนที่สู้ชีวิตมาก แต่กลับเสียชีวิตในช่วงที่ทำงานที่รัก นอกจากนี้ ก็มีคนอีกส่วนหนึ่งยังไม่รู้ว่าเขาคือใคร ดังนั้น กระปุกดอทคอม จะลงประวัติ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่เจ้าตัวเรียบเรียงมาให้ ดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
- ฮลุน แปลว่าอะไร? จริง ๆ แล้วแม่ตั้งชื่อให้ว่า หลุน คนเรียกไม่ถูกสักที บางคนเรียก หล่น หมุน หลุย และคนส่วนใหญ่จะเรียก ฮลุน เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเพจ แต่ก็ยังไม่รู้ว่า หลุน แปลว่าอะไร เพราะไม่ได้อยู่กับคนที่ตั้งชื่อให้ ถ้ามีโอกาสเจอก็อยากจะถาม
- ชีวิตวัยเด็กฮลุนอยู่กับคุณย่ามาตลอดที่ จ.กาฬสินธุ์ หลังจากพ่อเสีย ก็มาอยู่กับคุณย่านี่แหละ เป็นคนดูแล พาไปโรงเรียน ถ่ายทอดแนวคิดต่าง ๆ ให้
- ช่วงวัยเรียน เลือกเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน โรงเรียนขยายโอกาส จะได้ประหยัด ไม่เสียค่าเทอม มีทุนอะไรก็ขอให้หมด คุณครูก็ช่วยเหลือเต็มที่ จนอยู่รอดมาได้จนจบ ม.6
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
- หลังจากนี้เส้นทางชีวิตค่อนข้างไขว้เขว เพราะถ้าอยากเรียนต่อต้องใช้เงินเยอะแน่ ๆ และไม่มีใครซัพพอร์ตเราได้ ช่วง gap year ที่เหลือ เลยตัดสินใจไปทำงานโรงงานที่กรุงเทพ ทำงานวันละ 10 ชม. โหดและเหนื่อยมาก กว่าจะได้เงินแต่ละบาท ทำงาน 2 เดือน ได้เงินมาก้อนนึง ช่วงที่ทำงานก็พยายามหาช่องทางเพื่อให้ตัวเองได้เรียนต่อ ขอทุนๆๆ มีทุนที่ไหน ขอหมด ไปสอบหมด ไม่เลือก ในที่สุดก็ได้ทุนเต็มจำนวน ที่จุฬาฯ เป็นจุดเปลี่ยนชีวิต…
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
- เข้ามาเรียนจุฬาฯ จากคนที่ชีวิตไขว้เขว เครียดกับเรื่องเงิน จะเอาเงินไหนเรียน? จะเอาเงินไหนกิน? จะเอาเงินไหนจ่ายค่าหอ? ความคิดนี้ก็เปลี่ยนไป ฮลุนกลายเป็นคนไม่มีค่าใช้จ่าย เราก็มองเห็นโอกาสว่า ถ้าเราหาเงินมาได้ เราสามารถเอาไปทำสิ่งที่เราชอบได้ 100% เพราะเราไม่มีค่าใช้จ่าย หลังจากนั้นก็เริ่มเติมเต็มความฝัน ที่อยากจะแบกเป้เที่ยวรอบโลก เอ้ย! มันไปได้นี่ ไปแบบประหยัด ลุย ๆ กินง่าย นอนง่าย หลังจากนั้นก็เริ่มทำงาน เก็บเงินตั้งแต่ปี 1 ทำทุกอย่าง แจกใบปลิว ยืนเปิดกล่องบริจาคช่วยมูลนิธิ สอนพิเศษ ขายของออนไลน์ รับจ็อบในมหาวิทยาลัย ฯลฯ ทำมันให้หมด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
…มันก็ไม่ได้ง่ายนะ จากเด็กบ้านนอกไปเรียนจุฬาฯ ปรับตัวก็ยาก เรียนไม่ทันเพื่อน ไหนจะต้องทำงานอีก แต่ชีวิตมันต้องสู้! เก็บเงิน ๆ ในที่สุด หลังเรียนจบ ก็มีเงินก้อนนึงเพียงพอที่จะแบกเป้เที่ยว 1 ปี
ได้ออกไปทำตามความฝัน
ฮลุนตัดสินใจเปิดเพจนี้มาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้จากการแบกเป้เที่ยวคนเดียว หวังว่าคลิป และโพสต์ต่างๆจะเป็นประโยชน์บ้าง ถือว่าตัดสินใจถูกจริง ๆ เพราะได้รู้จักกับเพื่อนๆจากเพจนี้เยอะมาก
ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่