ช่างภาพเจอเก็บลิขสิทธิ์เพลง หลังไปถ่ายติดนักดนตรีรถแห่เล่นเพลง งานนี้ผิดหรือไม่ผิด

ช่างภาพเจอเก็บลิขสิทธิ์เพลง หลังไปถ่ายติดนักดนตรีรถแห่เล่นเพลงเพลงหนึ่ง ก่อนเจอหมายเรียกไปพบตำรวจ ทำยังไงดี ผิดหรือไม่ผิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นเรศ โปรดักชั่น
วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก นเรศ โปรดักชั่น มีการโพสต์ร้องเรียนเรื่องการถูกเก็บค่าลิขสิทธิแบบไม่ตั้งใจ เพราะเป็นช่างภาพที่ถ่ายวิดีโอในงานบวชว่า โดนลิขสิทธ์เพลง รักสาวลูกสองครับ
ขออนุญาติสอบถามผู้รู้ ผมเป็นช่างภาพถ่ายรูปถ่ายวิดีโองานบวช ไปถ่ายวิดีโองานบวชแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิจิตร ไปถ่ายติดนักดนตรีรถแห่เล่นเพลงเพลงหนึ่ง แล้วนำไปลงยูทูปเพื่อนำเสนองานบวช เพราะผมไม่รู้ว่าเพลงนี้จะโดนลิขสิทธิ์อะไร เพลงนี้มันนานมากแล้ว และเป็นการเล่นดนตรีของรถแห่งานบวชธรรมดา และยอดวิวบนยูทูปก็ไม่ได้มากมายอะไร ไม่ถึงสามร้อยวิวด้วยซ้ำ รายได้จากยูทูปก็ไม่มี
อย่างไรก็ตาม มีหมายเรียกโดนแจ้งข้อหามาที่ผม นัดวันที่ 1 สิงหาคม 2569 จึงอยากสอบถามว่าถ้ากรณีแบบนี้ถ้าเขาข่มขู่เราว่า ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วให้จ่ายที่โรงพักเเล้วเรื่องจบ เราควรจ่ายที่โรงพักเลยหรือว่าให้ไปฟ้องที่ศาลดีครับ ขอบคุณมาก ๆ สำหรับคำตอบนะครับผม
เบื้องต้น ชาวเน็ตแนะนำว่า ให้ไปพบตำรวจตามหมายเรียก และปฏิเสธว่าไม่ได้ทำความผิดตามที่กล่าวหา ปลอยให้ศาลตัดสิน เพราะเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือถ้าผิดก็คิดว่าปรับไม่ถึง 5 หมื่นบาท