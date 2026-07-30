เปิดไทม์ไลน์ฮลุน โซโล่ นาทีที่พบร่าง เกิดอะไรขึ้นบ้าง ครอบครัวอยากรู้สาเหตุเสียชีวิต

เปิดไทม์ไลน์ฮลุน โซโล่ จากครอบครัวและว่านไฉ เกิดอะไรขึ้นบ้างกว่าจะรู้ว่าเสียชีวิต สิ่งที่ต้องการ ทำไมขั้นตอนช้าและน้องเสียชีวิตเพราะอะไร
วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 มอสและกบ พี่ของฮลุน โซโล่ เดินทางมารายการโหนกระแส เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่า ฮลุนบอกว่า รอบนี้จะเดินทางไปยาวและมีที่อับสัญญาณ จะไปวันที่ 9 กรกฎาคมและกลับตอนสิ้นเดือน
ปกติเวลาเดินทางไปต่างประเทศ ย่าจะโทรศัพท์หาน้องเกือบทุกวัน แต่วันที่ 13 กรกฎาคม ฮลุนบอกว่า ยุ่งอยู่ เดี๋ยวโทร.กลับ จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
เบื้องต้นครอบครัวติดต่อไปทางกรมการกงสุล แต่ไม่มีอะไรคืบหน้า ไม่มีอะไรตอบกลับมา ก็เลยโพสต์ประกาศถึงน้องในวันที่ 28 กรกฎาคม จากนั้นกรมการกงสุลก็ติดต่อมา รวมถึงคนที่พร้อมช่วยอีกหลายคน
ภาพจาก โหนกระแส
ว่านไฉ เล่าไทม์ไลน์ช่วยเหลือ
ด้านว่านไฉ อีกคนหนึ่งที่ช่วยเหลือ บอกว่า เท่าที่ทราบการช่วยเหลือมีหลายฝ่าย ค่อนข้างอิสระ สุดท้ายตนจึงตีกรอบขอพาสปอร์ต ชื่อน้อง เพื่อเช็กจากคอนเนคชั่นว่า ยังอยู่ในจอร์เจียไหม สรุปคือ ยังอยู่ในจอร์เจีย เข้าประเทศตั้งแต่ 11 กรกฎาคม
ขณะเดียวกัน ว่านไฉก็ได้รับคำแนะนำจากยูทูบเบอร์รุ่นพี่ เช่น มินต์ I roam alone ให้แจ้งเรื่องนี้กับอินเตอร์โพล เพื่อที่จะประสานอะไรได้สะดวกขึ้น
สำหรับข้อมูลในอินเทอร์เน็ต มีหลากหลายและชวนสับสน จนมาสะดุดของคุณแยม ดูน่าเชื่อถือ ก็ขอให้มอสเช็กหลังบ้าน สถานีตำรวจที่เจอน้อง และทางว่านไฉก็มีการติดต่อกับสถานีตำรวจ
ภาพจาก โหนกระแส
เปิดข้อมูลจากตำรวจ
ข้อมูลเบื้องต้นที่ตำรวจรู้ คือ โรงแรมอยู่ที่เมืองหลวงจอร์เจีย มีชื่อเสียง แต่ไม่ใช่สาขาหลัก ซึ่งตำรวจยืนยันว่า ฮลุนเสียชีวิตแล้ว แต่ถ้าต้องการดูหลักฐานเพิ่ม ญาติต้องทำเรื่อง
ตำรวจพบร่างวันที่ 14 กรกฎาคม ไม่พบบาดแผล ลักษณะการใช้ความรุนแรง ลักษณะเหมือนคนหลับไปเลย สถานะตอนนี้รอชันสูตร ต้องให้สมาชิกในครอบครัวทำเรื่อง
ว่านไฉ แจ้งข้อมูลให้มอสทราบว่า น้องชายเสียชีวิตแล้ว ส่วนคุณย่าไม่เชื่อว่าเป็นหลาน
ธงของครอบครัว สงสัยว่า เมื่อพบศพน้องนานแล้ว ทำไมไม่ติดต่อมา ติดที่ขั้นตอนไหน อยากทราบสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง ยืนยันว่า ไม่มีโรคประจำตัว