ครอบครัว ฮลุน โซโล่ เผยน้องมีโรคประจำตัวไหม คาดเครื่องมือแพทย์ที่พูดถึงคืออะไร

ครอบครัวของ ฮลุน โซโล่ เปิดใจ ยูทูบเบอร์หนุ่ม ไม่มีโรคประจำตัว ไขข้อสงสัยคลิปเก่าที่พูดถึง เครื่องมือทางการแพทย์ คาดหมายถึงอะไร
วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 พี่ชายและพี่สาวของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ท่องเที่ยว ซึ่งขาดการติดต่อที่ประเทศจอร์เจีย ก่อนถูกพบเสียชีวิตในโรงแรม เปิดใจถึงรายละเอียดเบื้องหลังการตามหาก่อนจะทราบข่าวเศร้าดังกล่าว
มอส พี่ชาย ยืนยันว่า ติดต่อกับ ฮลุน ไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม ยืนยันว่า น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เคยมีภาวะหอบหืด เพราะที่ผ่านมาน้องสามารถเล่นกีฬาได้ตามปกติ
ภาพจาก โหนกระแส
ด้าน ว่านไฉ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง เล่าว่า หลังจากทราบข่าวก็ประสานเข้าไปช่วยกับทาง มอส และพยายามเช็กกับทางจอร์เจียให้ ต่อมาได้รับการยืนยันจากตำรวจว่า ฮลุน เสียชีวิตในโรงแรมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต แต่ไม่พบบาดแผลที่บ่งชี้ว่าใช้ความรุนแรงหรือถูกทำร้าย ลักษณะเหมือนคนที่หลับไปเลย ร่างถูกเก็บไว้เพื่อรอการชันสูตร
ภาพจาก โหนกระแส
อย่างไรก็ตาม ในโลกออนไลน์มีการย้อนแชร์คลิปวิดีโอช่วงที่ ฮลุน เดินทางไปประเทศเอธิโอเปียขึ้นมาพูดถึง โดยระบุว่า ในครั้งนั้นสายการบินไม่ได้ขนส่งกระเป๋าเดินทางตามมาถึงปลายทาง ทำให้ต้องรอรับกระเป๋าอยู่บริเวณสนามบินนานถึง 2 วัน และเกือบตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินกลับไปนำกระเป๋าด้วยตัวเอง
ภาพจาก โหนกระแส
ทั้งนี้ หลังได้รับกระเป๋าคืน เจ้าตัวได้กล่าวว่า ภายในกระเป๋ามีเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นและมีความสำคัญ ทำให้มีผู้แสดงความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตและแสดงความกังวลว่า ฮลุน อาจมีโรคประจำตัวหรือไม่นั้น
ฝั่งครอบครัวของฮลุน ยืนยันตรงกันว่า ไม่รู้มาก่อนว่าน้องมียาสำคัญอะไรที่ต้องใช้ คาดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์จัดฟันใส ส่วนเรื่องยา ทุกครั้งที่เดินทางจะมีแค่พาราฯ กับยาแก้ท้องเสียเท่านั้น
ภาพจาก โหนกระแส
หนุ่ม กรรชัย เผยว่า ทางครอบครัวของฮลุนได้ประสานกับสถานทูตเรื่องการรับร่างน้องแล้ว ทราบว่าจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเอง จึงมีความกังวลเพราะก็ไม่ได้มีรายได้มากเท่าไหร่ ซึ่งตนกับว่านก็ขอให้ครอบครัวสบายใจว่า ยังไงทางพี่ ว่าน และรายการจะดูแลให้ ถ้ามีค่าใช้จ่ายยังไงให้มาเก็บทางนี้
เรื่องประกันภัย ฮลุน ทำไว้ 1 ฉบับที่ได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม จะได้รับการคุ้มครอง 5 ล้านบาท
ภาพจาก โหนกระแส