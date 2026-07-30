ย้อนฟัง ฮลุน โซโล่ เที่ยวรอบโลก 1 ปี ใช้เงินเท่าไหร่ เผยทริกเก็บเงินเพื่อทำตามฝัน

ย้อนฟังคำพูดของ ฮลุน โซโล่ เที่ยวรอบโลก 1 ปี ใช้เงินเท่าไหร่ เก็บเงินอย่างไร ทำไมถึงบไม่เคยเสียดายเงินที่ใช้ไปกับความฝัน
เป็นเรื่องราวชวนใจหายอย่างมาก สำหรับการจากไปของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว ชายหนุ่มผู้เริ่มต้นจากศูนย์ เติบโตมากับคุณย่า ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งการทำงานโรงงานและดิ้นรนหาทุนการศึกษา ก่อนคว้าโอกาสเรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเก็บเงินจากการทำงานทุกอย่างเพื่อสานฝันแบกเป้เที่ยวรอบโลก และถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ จนกลายเป็นหนึ่งในครีเอเตอร์สายท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก
ภาพจาก TikTok @hlunsolo
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2566 ฮลุน เคยลงคลิปในหัวข้อ "เที่ยวคนเดียว 1 ปี ใช้เงินเท่าไหร่? เก็บเงินยังไง? ครั้งหนึ่งในชีวิต" โดยเล่าถึงเบื้องหลังการออกเดินทางแบกเป้เที่ยวรอบโลก พร้อมย้ำว่าทริปทั้งหมดเกิดขึ้นจากเงินที่ตัวเองเก็บมา ไม่มีสปอนเซอร์ และไม่ได้ขอเงินจากพ่อแม่แม้แต่บาทเดียว
เจ้าตัวเล่าว่า ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ได้เดินทางไปแล้วทั้งหมด 17 ประเทศ โดยแต่ละประเทศมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน หากเป็นประเทศค่าครองชีพแพงอย่างญี่ปุ่นหรือมัลดีฟส์ ก็จะอยู่เพียง 1-2 สัปดาห์ แต่ถ้าเป็นประเทศที่ใช้เงินน้อย อย่างอินเดีย ก็สามารถอยู่ได้นานถึง 3 เดือน ทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 900 บาท หรือราว 330,000 บาทตลอดทั้งปี
ภาพจาก TikTok @hlunsolo
ในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบิน ฮลุนบอกว่าใช้วิธีประหยัดทุกทาง ทั้งการใช้ตั๋วบุฟเฟ่ต์สำหรับการเดินทางในอาเซียน จองตั๋วล่วงหน้าเป็นเดือน ๆ และไม่โหลดกระเป๋า ทำให้ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 57,000 บาท เมื่อรวมค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางทั้งหมด ใช้งบราวราว 390,000 บาท
ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าเอาเงินมาจากไหน ฮลุนก็เล่าอย่างตรงไปตรงมาว่า เขาใช้เวลาเก็บเงินนานถึง 4 ปี ก่อนออกเดินทาง โชคดีที่ได้รับทุนการศึกษาซึ่งช่วยเรื่องค่าอยู่และค่ากิน ทำให้เงินที่หาได้ทั้งหมดสามารถเก็บไว้เป็นทุนท่องเที่ยวได้เต็มจำนวน
ส่วนวิธีหาเงินคือ "ทำทุกอย่าง ไม่เลือกงาน" ตั้งแต่ปี 1 เคยแจกใบปลิว เปิดกล่องรับบริจาค ปี 2 ขายหนังสือ หาตั๋วเครื่องบิน รับทำวีซ่า พอปี 4 ก็ช่วยงานอาจารย์ รวมถึงงานอะไรก็ตามที่มีในมหาวิทยาลัย เขาทำหมด เพราะเชื่อว่าแม้งานหนึ่งจะได้กำไรไม่มาก แต่เมื่อทำหลายงานรวมกันก็กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้
ภาพจาก TikTok @hlunsolo
ฮลุนยังบอกอีกว่า เงินที่หามาได้จะเก็บเข้ากระปุกทั้งหมด โดยตั้งเป้าออมอย่างน้อยเดือนละ 8,000-9,000 บาท ทำแบบนี้ต่อเนื่องตลอด 4 ปี จนหลังเรียนจบก็มีเงินมากพอที่จะออกเดินทางตามความฝันได้จริง
แม้จะออกเดินทางแล้ว เขาก็ไม่ได้หยุดทำงาน ระหว่างเที่ยวก็ยังขายของและทำยูทูบ เพื่อหารายได้เสริมเข้ามาเรื่อย ๆ แม้จะไม่มากนัก แต่ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางได้
ภาพจาก TikTok @hlunsolo
สำหรับคำถามที่หลายคนเคยถามว่า ทำไมไม่เอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนหรือทำธุรกิจ ฮลุนตอบว่า หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานและเก็บเงินมาหลายปี เขาแค่อยากให้รางวัลชีวิตกับตัวเองสักครั้ง อยากใช้เวลา 1 ปีออกไปเจอโลกกว้าง ผู้คนใหม่ ๆ และวัฒนธรรมที่ไม่เคยสัมผัส โดยไม่ต้องใช้ชีวิตแบบเคร่งเครียด
เจ้าตัวยังทิ้งข้อคิดไว้ว่า ไม่เคยเสียดายเงินที่ใช้ไปกับการเดินทาง เพราะมองว่านี่คือการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต และเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไป ทุกคนต่างก็มีภาระ มีครอบครัว มีบ้าน มีหนี้สิน จนโอกาสที่จะออกเดินทางแบบนี้อาจไม่มีอีกแล้ว ดังนั้น หากมีโอกาส เขาอยากให้ทุกคนได้ออกไปทำตามความฝัน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป