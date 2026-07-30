HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รสดีเด็ด ประกาศชัด มีเพียงสาขาเดียว หากเจอชื่อร้านที่อื่นไม่ใช่ของทางร้าน


          รสดีเด็ด แจงชัด มีเพียงสาขาเดียว วอนลูกค้าอย่าสับสน หากเจอชื่อร้านที่อื่นไม่ใช่ของทางร้าน พร้อมเตรียมดำเนินคดีผู้แอบอ้าง

รสดีเด็ด

           กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังเพจ รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว - Roddeedet ออกประกาศชี้แจงถึงลูกค้าเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อร้าน "รสดีเด็ด" ที่มีปรากฏอยู่หลายแห่ง

           โดยทางร้านระบุว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมาได้รับคำถามจากลูกค้าอยู่บ่อยครั้งว่า ร้านมีสาขาหรือเปิดแฟรนไชส์หรือไม่ จึงขอชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า ปัจจุบัน รสดีเด็ดสยามมีเพียงสาขาเดียว ซึ่งบริหารงานโดยทายาทรุ่นที่ 3 คือ คุณเฟิร์ส ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าวรรัตน์ ถนนจันทร์ 16 ห่างจากสยามประมาณ 5 กิโลเมตร

รสดีเด็ด

ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet 


          พร้อมย้ำว่า หากลูกค้าพบร้านที่ใช้ชื่อ "รสดีเด็ด" ในสถานที่อื่น ขอให้เข้าใจว่า ไม่ใช่ร้านรสดีเด็ดสยาม ดังนั้น ทั้งเมนู รสชาติ และรูปแบบการให้บริการจึงอาจแตกต่างกัน ซึ่งที่ผ่านมาทางร้านได้รับเสียงสะท้อนจากลูกค้าจำนวนมาก จนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเข้าใจผิดของผู้บริโภค

รสดีเด็ด
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet 

          นอกจากนี้ทางร้านยังระบุด้วยว่า หากพบการนำชื่อร้านไปแอบอ้าง หรือใช้ข้อมูลที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด สามารถแจ้งมายังเพจของร้านได้ทันที โดยทางร้านพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่หลอกลวงผู้บริโภค เพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของร้าน

          สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างพื้นที่และต้องการรับประทานอาหารของทางร้าน รสดีเด็ดสยามแจ้งว่าสามารถสั่งผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ได้ โดยค้นหาชื่อ "รสดีเด็ดเจ้าเก่าสยาม ศูนย์การค้าวรรัตน์" ได้ทุกแอปพลิเคชัน พร้อมขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุน และยืนยันว่าจะนำทุกคำติชมไปพัฒนาคุณภาพต่อไป

รสดีเด็ด
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet 

รสดีเด็ด
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet 

          หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น บางรายสอบถามว่า ร้านรสดีเด็ดสาขาอื่นในอดีตเคยเป็นเครือเดียวกันหรือไม่ ซึ่งทางร้านได้เข้ามาตอบอย่างชัดเจนว่า "ไม่ใช่เลยครับ ทั้งอดีตและปัจจุบัน เราไม่เคยเกี่ยวข้องกันทั้งสูตรและหลังบ้าน"

          ขณะที่ลูกค้าประจำจำนวนไม่น้อยก็ร่วมยืนยันถึงเมนูในความทรงจำ ไม่ว่าจะเป็นหมี่มั่ว ข้าวหน้าไก่ หมูทอด และปลาหมึก ที่หลายคนบอกว่าเป็นรสชาติที่คุ้นเคยมายาวนาน พร้อมทั้งมีลูกค้าบางรายเผยว่า ก่อนหน้านี้เคยไปรับประทานร้านที่ใช้ชื่อเดียวกันใกล้บ้าน แต่รสชาติไม่เหมือน จนเพิ่งเข้าใจจากประกาศของทางร้านในครั้งนี้ว่าเป็นคนละร้านกันโดยสิ้นเชิง

รสดีเด็ด
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet 

รสดีเด็ด
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet 

รสดีเด็ด
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet 

รสดีเด็ด
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รสดีเด็ด ประกาศชัด มีเพียงสาขาเดียว หากเจอชื่อร้านที่อื่นไม่ใช่ของทางร้าน โพสต์เมื่อ 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 18:58:11 1,619 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ตารางฟุตบอลโลก ใหม่ รัชดา ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า คุณหนูแอลลี่ คือใคร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย