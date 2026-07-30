รสดีเด็ด ประกาศชัด มีเพียงสาขาเดียว หากเจอชื่อร้านที่อื่นไม่ใช่ของทางร้าน

รสดีเด็ด แจงชัด มีเพียงสาขาเดียว วอนลูกค้าอย่าสับสน หากเจอชื่อร้านที่อื่นไม่ใช่ของทางร้าน พร้อมเตรียมดำเนินคดีผู้แอบอ้าง
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังเพจ รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว - Roddeedet ออกประกาศชี้แจงถึงลูกค้าเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อร้าน "รสดีเด็ด" ที่มีปรากฏอยู่หลายแห่ง
โดยทางร้านระบุว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมาได้รับคำถามจากลูกค้าอยู่บ่อยครั้งว่า ร้านมีสาขาหรือเปิดแฟรนไชส์หรือไม่ จึงขอชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า ปัจจุบัน รสดีเด็ดสยามมีเพียงสาขาเดียว ซึ่งบริหารงานโดยทายาทรุ่นที่ 3 คือ คุณเฟิร์ส ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าวรรัตน์ ถนนจันทร์ 16 ห่างจากสยามประมาณ 5 กิโลเมตร
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet
พร้อมย้ำว่า หากลูกค้าพบร้านที่ใช้ชื่อ "รสดีเด็ด" ในสถานที่อื่น ขอให้เข้าใจว่า ไม่ใช่ร้านรสดีเด็ดสยาม ดังนั้น ทั้งเมนู รสชาติ และรูปแบบการให้บริการจึงอาจแตกต่างกัน ซึ่งที่ผ่านมาทางร้านได้รับเสียงสะท้อนจากลูกค้าจำนวนมาก จนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเข้าใจผิดของผู้บริโภค
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet
นอกจากนี้ทางร้านยังระบุด้วยว่า หากพบการนำชื่อร้านไปแอบอ้าง หรือใช้ข้อมูลที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด สามารถแจ้งมายังเพจของร้านได้ทันที โดยทางร้านพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่หลอกลวงผู้บริโภค เพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของร้าน
สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างพื้นที่และต้องการรับประทานอาหารของทางร้าน รสดีเด็ดสยามแจ้งว่าสามารถสั่งผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ได้ โดยค้นหาชื่อ "รสดีเด็ดเจ้าเก่าสยาม ศูนย์การค้าวรรัตน์" ได้ทุกแอปพลิเคชัน พร้อมขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุน และยืนยันว่าจะนำทุกคำติชมไปพัฒนาคุณภาพต่อไป
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น บางรายสอบถามว่า ร้านรสดีเด็ดสาขาอื่นในอดีตเคยเป็นเครือเดียวกันหรือไม่ ซึ่งทางร้านได้เข้ามาตอบอย่างชัดเจนว่า "ไม่ใช่เลยครับ ทั้งอดีตและปัจจุบัน เราไม่เคยเกี่ยวข้องกันทั้งสูตรและหลังบ้าน"
ขณะที่ลูกค้าประจำจำนวนไม่น้อยก็ร่วมยืนยันถึงเมนูในความทรงจำ ไม่ว่าจะเป็นหมี่มั่ว ข้าวหน้าไก่ หมูทอด และปลาหมึก ที่หลายคนบอกว่าเป็นรสชาติที่คุ้นเคยมายาวนาน พร้อมทั้งมีลูกค้าบางรายเผยว่า ก่อนหน้านี้เคยไปรับประทานร้านที่ใช้ชื่อเดียวกันใกล้บ้าน แต่รสชาติไม่เหมือน จนเพิ่งเข้าใจจากประกาศของทางร้านในครั้งนี้ว่าเป็นคนละร้านกันโดยสิ้นเชิง
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet
ภาพจาก รสดีเด็ด ตำนานสยามสแควร์เจ้าเด็ดและเจ้าเดียว -Roddeedet