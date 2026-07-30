เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี บำเพ็ญกุศลในวันเข้าพรรษา ณ วัดสระเกศ

เจ้าคุณพระสินีนาถ ไปบำเพ็ญกุศลในวันเข้าพรรษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันเข้าพรรษา
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปบำเพ็ญกุศลและสักการะบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
โอกาสนี้ ได้เข้ากราบนมัสการเจ้าประคุณ สมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
จากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร