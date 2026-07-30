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เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี บำเพ็ญกุศลในวันเข้าพรรษา ณ วัดสระเกศ


          เจ้าคุณพระสินีนาถ ไปบำเพ็ญกุศลในวันเข้าพรรษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันเข้าพรรษา
เจ้าคุณพระสินีนาถ


          เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปบำเพ็ญกุศลและสักการะบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร﻿

          โอกาสนี้ ได้เข้ากราบนมัสการเจ้าประคุณ สมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

จากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร﻿

เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร﻿

เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร﻿

เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร﻿

เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร﻿

เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร﻿

เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร﻿



เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร﻿

เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร﻿

เจ้าคุณพระสินีนาถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร﻿


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