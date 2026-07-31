สัญลักษณ์ปลาโลมา บนทูน่ากระป๋อง หมายถึงอะไร ไม่เกี่ยวกับการกิน แต่ลึกซึ้งมาก

สัญลักษณ์ปลาโลมา บนทูน่ากระป๋อง หมายถึงอะไร ตอนแรกนึกว่าเป็นเนื้อโลมา แต่ไม่ใช่ ความหมายลึกซึ้งมาก
วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค มีการโพสต์ประเด็นทูน่ากระป๋อง ทำไมถึงมีรูปปลาโลมาติดอยู่เสมอ มันแปลว่าอะไร ทางเพจระบุเอาไว้ว่า สัญลักษณ์แบบนี้หมายถึงความปลอดภัยของปลาโลมา ซึ่งโดยปกติการจับปลาทูน่านั้น เค้าจะใช้อวนล้อม (ภาษาอังกฤษเรียกว่า purse seine) ซึ่งการใช้อวนล้อมจับปลาทูน่า บ่อยครั้งมักจะติดน้องโลมาอยู่ในอวนด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค
ดังนั้นทั่วโลกเค้าเห็นถึงปัญหานี้ ก็เลยมีการรณรงค์ ในการจับปลาทูน่าโดยไม่ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อน้องโลมา มันก็เลยเกิดสัญลักษณ์นี้ขึ้น เพื่อต้องการสื่อให้เห็นว่ามีการใส่ใจในการจับทูน่าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อน้องโลมานั่นเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผู้บริโภค