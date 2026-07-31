พี่ชายเผยสภาพจิตใจ คุณย่า ฮลุน โซโล่ หลังสูญเสียหลานชาย วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

พี่ชาย ฮลุน โซโล่ เผยอาการล่าสุดของคุณย่า ร่างกายเหนื่อยล้าหนัก สภาพจิตใจยังไม่พร้อมเจอใคร ขอความเห็นใจอย่าเพิ่งรบกวน หวั่นเป็นอะไรไปอีกคน
เป็นกรณีที่ชวนใจหาย กับการจากไปของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง หลัง มอส พี่ชาย แจ้งข่าวว่า น้องชายหายตัวไประหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจอร์เจีย ก่อนมีการยืนยันว่าพบศพภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซี โดยพร้อมเผยข้อมูลชวนสะเทือนใจว่า ฮลุน มีความตั้งใจจะกลับมาสร้างบ้านให้คุณย่าหลังจากถ่ายคลิปเดินทางครั้งนี้เสร็จ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 มอส พี่ชายของ ฮลุน โพสต์ข้อความขอความร่วมมือถึงสื่อมวลชนและประชาชน หลังระบุว่า คุณย่า มีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียอย่างมาก อีกทั้งสภาพจิตใจยังไม่พร้อมรับการพบปะหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยครอบครัวขอเวลาอยู่ร่วมกันและจัดการเรื่องต่าง ๆ ให้เรียบร้อย พร้อมกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจ ความห่วงใย และความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายที่ติดตามและให้การสนับสนุนมาตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
ภาพจาก โหนกระแส
วันนี้คุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากครับ กลัวว่าจะเป็นอะไรไปอีกคน ขอความร่วมมือจากพี่ ๆ นักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกท่าน
คุณย่าของน้องยังแทบไม่ได้พักผ่อน และอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจยังไม่พร้อม จึงอยากขอความกรุณาจากทุกท่านให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกัน และจัดการเรื่องต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Klose Mos
ทางครอบครัวเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับความห่วงใย ความหวังดี และความช่วยเหลือจากพี่ ๆ นักข่าว พี่น้องในพื้นที่ รวมถึงทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจและเคารพความรู้สึกของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ครับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่