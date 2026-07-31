เปิดความหมายป้ายจราจรไม่คุ้นตา ตอนขับจริงแทบไม่เคยเห็น ถ้าเจอแล้วต้องทำยังไง

โซเชียลถกสนั่น ป้ายจราจรวงกลมขาว ขีดดำ 5 เส้น สรุปคือป้ายอะไร พร้อมเฉลยว่าเจอแล้วผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น และยอมรับว่าไม่เคยเห็นหรือไม่ทราบความหมายของป้ายดังกล่าวมาก่อน
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพป้ายจราจรลงในกลุ่ม "ความรู้รอบตัว" พร้อมข้อความว่า "ขับรถมาเป็น 10 ปี กว่า 90% ไม่รู้จักป้ายนี้"
ป้ายดังกล่าวมีลักษณะเป็นวงกลมสีขาว โดยมีเส้นสีดำ 5 เส้นพาดเฉียงลงมา แตกต่างจากสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยเห็นผ่านตาอยู่พอสมควร
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น และยอมรับว่าไม่เคยเห็นหรือไม่ทราบความหมายของป้ายดังกล่าวมาก่อน
ขณะเดียวกันบางส่วนเข้ามาช่วยเฉลยว่า ป้ายดังกล่าวมีความหมายว่า "ยกเลิกข้อบังคับก่อนหน้า" หรือ "สิ้นสุดเขตบังคับ" ซึ่งใช้เพื่อยกเลิกข้อบังคับจากป้ายที่อยู่ก่อนหน้านี้ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว หรือป้ายห้ามแซง เมื่อพ้นป้ายนี้แล้วผู้ขับขี่สามารถใช้ความเร็วได้ตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับถนนสายนั้น หรือแซงได้หากปลอดภัย
นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับป้ายดังกล่าว เช่น ส่วนมากจะอยู่สิ้นสุดเขตโรงเรียน เพราะเขตโรงเรียนในเขตทางหลวงตามต่างจังหวัดมักจะจำกัดความเร็วที่ 50 พอเลยป้ายนี้ก็ขับเกิน 50 ได้ แต่ไม่เกินความเร็วที่กฎหมายกำหนด เช่น 90 เป็นต้น