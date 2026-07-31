HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดความหมายป้ายจราจรไม่คุ้นตา ตอนขับจริงแทบไม่เคยเห็น ถ้าเจอแล้วต้องทำยังไง

          โซเชียลถกสนั่น ป้ายจราจรวงกลมขาว ขีดดำ 5 เส้น สรุปคือป้ายอะไร พร้อมเฉลยว่าเจอแล้วผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ป้ายจราจรวงกลมขาว

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพป้ายจราจรลงในกลุ่ม "ความรู้รอบตัว" พร้อมข้อความว่า "ขับรถมาเป็น 10 ปี กว่า 90% ไม่รู้จักป้ายนี้" 

ป้ายจราจรวงกลมขาว

          ป้ายดังกล่าวมีลักษณะเป็นวงกลมสีขาว โดยมีเส้นสีดำ 5 เส้นพาดเฉียงลงมา แตกต่างจากสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยเห็นผ่านตาอยู่พอสมควร

          หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น และยอมรับว่าไม่เคยเห็นหรือไม่ทราบความหมายของป้ายดังกล่าวมาก่อน

ป้ายจราจรวงกลมขาว

ป้ายจราจรวงกลมขาว

          ขณะเดียวกันบางส่วนเข้ามาช่วยเฉลยว่า ป้ายดังกล่าวมีความหมายว่า "ยกเลิกข้อบังคับก่อนหน้า" หรือ "สิ้นสุดเขตบังคับ" ซึ่งใช้เพื่อยกเลิกข้อบังคับจากป้ายที่อยู่ก่อนหน้านี้ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว หรือป้ายห้ามแซง เมื่อพ้นป้ายนี้แล้วผู้ขับขี่สามารถใช้ความเร็วได้ตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับถนนสายนั้น หรือแซงได้หากปลอดภัย

ป้ายจราจรวงกลมขาว

ป้ายจราจรวงกลมขาว

          นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับป้ายดังกล่าว เช่น ส่วนมากจะอยู่สิ้นสุดเขตโรงเรียน เพราะเขตโรงเรียนในเขตทางหลวงตามต่างจังหวัดมักจะจำกัดความเร็วที่ 50 พอเลยป้ายนี้ก็ขับเกิน 50 ได้ แต่ไม่เกินความเร็วที่กฎหมายกำหนด เช่น 90 เป็นต้น




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดความหมายป้ายจราจรไม่คุ้นตา ตอนขับจริงแทบไม่เคยเห็น ถ้าเจอแล้วต้องทำยังไง โพสต์เมื่อ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:44:11 5,513 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ตารางฟุตบอลโลก ใหม่ รัชดา ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า คุณหนูแอลลี่ คือใคร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย