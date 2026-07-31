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วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 มีวันหยุดราชการ 1 วัน แต่หยุดยาวเลือกได้ดั่งใจว่าวีกไหน

          วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 มีวันหยุดราชการ 1 วัน คือ 12 สิงหาคม งานนี้ไม่ได้หยุดยาว แต่ก็มีทางเลือกหยุดยาวให้

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569

          กำลังจะเข้าสู่เดือนสิงหาคม เวลาในปี 2569 ผ่านไปไม่นานก็เข้าสู่เดือนที่ 8 แล้ว ซึ่งเดือนนี้ก็มีวันหยุด 2569 ให้อีก 1 วันอีก

          วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 กระปุกดอทคอม รายงานว่า ในเดือนสิงหาคม 2569 จะมีวันหยุด 1 วัน ได้แก่ วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 เป็นวันหยุดแบบโดด ๆ ไม่ติดกับเสาร์อาทิตย์ แบบนี้หยุดยาวยากมาก

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569

          ถ้าหากใครอยากหยุดยาว ต้องใช้วันลาพักร้อน 2 วัน ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ได้แก่

          - วันที่ 10-11 สิงหาคม 2569

          - วันที่ 13-14 สิงหาคม 2569

          เพียงเท่านี้ก็จะได้หยุดยาว 5 วันติดต่อกันแล้ว ขึ้นอยู่กับความสะดวกว่า อยากหยุดยาวสัปดาห์ไหนบ้าง

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วันหยุดเดือนสิงหาคม 2569 มีวันหยุดราชการ 1 วัน แต่หยุดยาวเลือกได้ดั่งใจว่าวีกไหน อัปเดตล่าสุด 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:07:34 1,580 อ่าน
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