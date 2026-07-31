เปิดค่าใช้จ่ายส่งศพกลับประเทศ ทำไมถึงแพงหลายแสน จ่ายค่าอะไรไปบ้าง

เปิดค่าใช้จ่ายส่งศพกลับประเทศ พร้อมสาเหตุ ทำไมถึงแพง จนหนุ่ม กรรชัย และว่านไฉ จะช่วยค่าใช้จ่ายนำร่างฮลุน โซโล่ กลับมา ครอบครัวไม่ต้องห่วง
ในตอนหนึ่งของรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้ (30 กรกฎาคม 2569) ที่หนุ่ม กรรชัย กับ ว่านไฉ ยืนยันว่าจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการนำศพฮลุน โซโล่ มาจากจอร์เจีย ซึ่งทำให้หลายคนสงสัยว่า ทำไมค่าส่งศพถึงแพงมาก กระปุกดอทคอมจะมาไขคำตอบให้อ่านกัน
เว็บไซต์ Farawell Funeral มีการระบุเบื้องต้นว่า ค่าใช้จ่ายของการนำศพกลับเข้ามาประเทศไทยทางเครื่องบิน จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพศพ และค่าขนส่งทางเครื่องบิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากราคาตั๋วเครื่องบินในวันเดินทางกับสายการบินที่เลือก
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งศพมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จะอยู่ที่ประเมาณ 10,000-12,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตีเป็นเงินไทย ประมาณ 330,000-396,000 บาท และแต่ละประเทศจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน
ขณะเดียวกันที่ญี่ปุ่น จะมีค่าส่งศพขั้นต่ำประมาณ 800,000 เยน หรือประมาณ 160,000 บาท แต่ถ้าเลือกใช้บริการส่งศพแบบ one-stop services (ดำเนินการทั้งด้านเอกสารและการจัดส่ง) ค่าใช้จ่ายจะพุ่งเป็น 1.5 ล้านเยน หรือประมาณ 300,000 บาท
ทั้งนี้ อีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเลือกได้เพื่อลดค่าใช้จ่าย นั่นคือ การฌาปนกิจที่ประเทศเสียชีวิต และส่งอัฐิกลับมายังประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายในสหรัฐฯ ประมาณ 4,000-6,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตีเป็นเงินไทยประมาณ 132,000-198,000 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้มีประสบการณ์
เรื่องนี้เคยมีคนตั้งกระทู้ในพันทิปดอทคอม ทำให้ได้รับคำตอบเพิ่มเติมถึงกระบวนการต่าง ๆ ของการส่งศพกลับไทยว่าทำไมถึงมีราคาสูง
- ต้องมองว่าเป็นสินค้าพิเศษ ควบคุมอุณหภูมิปนกับของอื่นก็ไม่ได้ ต้องใส่มาเดี่ยว ๆ เลย เรียกว่ากินพื้นที่ตู้ทั้งตู้ เขาก็ต้องคิดราคาทั้งตู้เหมือนกัน
- ค่าขนส่ง 200% ของราคาปกติ ค่าพิธีการ อะไรต่าง ๆ อีก ในการทำงานผมเกิน 30 ปีให้บริการทั้งส่งศพกลับประเทศเข้า และนำกลับมาประเทศเราเกิน 50 ศพ ถ้าต้องการประหยัดและไม่ยุ่งยากกว่าศพปกติแนะนำส่งกลับเป็นเถ้าถ่าน หรืออัฐิครับ