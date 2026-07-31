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ไขคำตอบ ช่อง ฮลุน โซโล่ หลังเจ้าของจากไปแล้ว มรดกจะถูกส่งต่อสู่ครอบครัวด้วยไหม

          เปิดข้อกฎหมายหลัง ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวผู้ล่วงลับ ลิขสิทธิ์ช่อง YouTube และรายได้จากผลงานจะตกเป็นของใคร ครอบครัวจะได้รับหรือไม่

ฮลุน โซโล่

          การจากไปของ ฮลุน โซโล่ ยูบทูบเบอร์สายท่องเที่ยว สร้างความใจหายให้กับผู้ติดตามที่คอยรับชมมายาวนานหลายปีผ่านช่องทางในโซเชียล จนเกิดคำถามว่าจากการสูญเสียในครั้งนี้ ผลงานในช่อง YouTube และรายได้จากยอดเข้าชมทั้งหมดจะไปอยู่ที่ไหน เนื่องจากทุกคนนั้นต่างอยากให้ คุณย่าของฮลุน ได้รับในส่วนที่หลานชายเคยต่อสู้สร้างขึ้นมาจนประสบความสำเร็จ

ฮลุน โซโล่

คอนเทนต์บน YouTube คือทรัพย์สินที่กฎหมายรับรอง

          - คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่าน YouTube ถือเป็น งานโสตทัศนวัสดุ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
          - ภายในคลิปประกอบด้วยองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์ เช่น ภาพ การถ่ายทำ การตัดต่อ การเรียบเรียงเนื้อหา เสียงบรรยาย ดนตรี เอฟเฟกต์ และข้อความประกอบ
          - ผู้สร้างผลงานได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติทันทีที่สร้างสรรค์ผลงาน พร้อมมีสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ใช้สิทธิ และดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิด

อายุลิขสิทธิ์ของคลิป 

          - งานโสตทัศนวัสดุมีอายุความคุ้มครอง 50 ปี
          - สำหรับคลิปบน YouTube จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือวันที่อัปโหลดคลิป
          - แต่ละคลิปจึงมีระยะเวลาคุ้มครองแตกต่างกันตามวันที่เผยแพร่

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก  YouTube ฮลุน โซโล่

ลิขสิทธิ์สามารถตกทอดเป็นมรดกได้

          - กฎหมายกำหนดให้ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ที่สามารถซื้อ-ขาย โอนสิทธิ หรือส่งต่อเป็นมรดกได้เช่นเดียวกับบ้าน รถยนต์ เงินฝาก และที่ดิน

          การตกทอดสิทธิแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

          - หากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรม สิทธิทั้งหมดจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมตามที่ระบุไว้
          - หากไม่มีพินัยกรรม สิทธิจะตกแก่ทายาทโดยธรรมตามลำดับที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บุตร บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน และลำดับทายาทอื่น ๆ ต่อไป เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย

ช่องทางให้ทายาทเข้าไปดูแลช่อง

          แม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้ แต่ผู้รับสิทธิยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันที ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้อง

          - รวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิต
          - ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก
          - เมื่อศาลมีคำสั่งแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปติดต่อ YouTube เพื่อเปลี่ยนผู้ดูแลบัญชี บริหารช่อง และจัดการรายได้จากผลงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก  YouTube ฮลุน โซโล่

ช่องของ ฮลุน โซโล่ ยังคงสร้างมูลค่าแม้เจ้าของเสียชีวิต

          - เบื้องต้นช่อง YouTube ของฮลุนมีคลิปเผยแพร่ 97 คลิป
          - ขณะที่จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากประมาณ 950,000 คน เป็นมากกว่า 1 ล้านคน หลังเกิดเหตุการณ์การเสียชีวิต ส่งผลให้ยอดรับชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          - เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์ท่องเที่ยวที่สามารถรับชมได้ตลอดเวลา ผู้ชมยังค้นหาและกลับมารับชมได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลงานยังคงมีโอกาสสร้างรายได้จากระบบของแพลตฟอร์มต่อไป

คอนเทนต์ที่สร้างไว้ อาจกลายเป็นทรัพย์สินหลักของครอบครัว

          - ผลงานทั้งหมดของฮลุน ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ล้วนเป็นทรัพย์สินดิจิทัลที่มีมูลค่า และที่ผ่านมารายได้จากคอนเทนต์เหล่านี้เป็นทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเป็นรายได้ที่ใช้ดูแลครอบครัว

          - เมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิต ลิขสิทธิ์จึงไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของ แต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และสามารถส่งต่อไปยังผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรม เพื่อบริหารช่องและผลประโยชน์จากผลงานต่อไป

ฮลุน โซโล่
ภาพจาก  YouTube ฮลุน โซโล่

ประเด็นที่ยังต้องติดตาม

          แม้กฎหมายจะกำหนดแนวทางการตกทอดลิขสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจน แต่การบริหารจัดการช่อง YouTube และรายได้จากแพลตฟอร์ม ยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนของศาลและเงื่อนไขของ YouTube

          ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยจากหนึ่งในทีมงานของฮลุน โซโล่ ว่ายังมีคลิปที่ยังไม่ได้เผยแพร่อีก 1 คลิป ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับครอบครัวว่าจะนำออกเผยแพร่หรือไม่ 



ขอบคุณข้อมูลจาก Thai PBS, เรื่องเล่าเช้านี้




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ไขคำตอบ ช่อง ฮลุน โซโล่ หลังเจ้าของจากไปแล้ว มรดกจะถูกส่งต่อสู่ครอบครัวด้วยไหม อัปเดตล่าสุด 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:14:59 1,498 อ่าน
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