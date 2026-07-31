ไขคำตอบ ช่อง ฮลุน โซโล่ หลังเจ้าของจากไปแล้ว มรดกจะถูกส่งต่อสู่ครอบครัวด้วยไหม

เปิดข้อกฎหมายหลัง ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวผู้ล่วงลับ ลิขสิทธิ์ช่อง YouTube และรายได้จากผลงานจะตกเป็นของใคร ครอบครัวจะได้รับหรือไม่
อายุลิขสิทธิ์ของคลิป
ภาพจาก YouTube ฮลุน โซโล่
- กฎหมายกำหนดให้ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ที่สามารถซื้อ-ขาย โอนสิทธิ หรือส่งต่อเป็นมรดกได้เช่นเดียวกับบ้าน รถยนต์ เงินฝาก และที่ดิน
การตกทอดสิทธิแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
แม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้ แต่ผู้รับสิทธิยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันที ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้อง
ภาพจาก YouTube ฮลุน โซโล่
คอนเทนต์ที่สร้างไว้ อาจกลายเป็นทรัพย์สินหลักของครอบครัว
- ผลงานทั้งหมดของฮลุน ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ล้วนเป็นทรัพย์สินดิจิทัลที่มีมูลค่า และที่ผ่านมารายได้จากคอนเทนต์เหล่านี้เป็นทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเป็นรายได้ที่ใช้ดูแลครอบครัว
- เมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิต ลิขสิทธิ์จึงไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของ แต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และสามารถส่งต่อไปยังผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรม เพื่อบริหารช่องและผลประโยชน์จากผลงานต่อไป
ภาพจาก YouTube ฮลุน โซโล่
ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยจากหนึ่งในทีมงานของฮลุน โซโล่ ว่ายังมีคลิปที่ยังไม่ได้เผยแพร่อีก 1 คลิป ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับครอบครัวว่าจะนำออกเผยแพร่หรือไม่
การจากไปของ ฮลุน โซโล่ ยูบทูบเบอร์สายท่องเที่ยว สร้างความใจหายให้กับผู้ติดตามที่คอยรับชมมายาวนานหลายปีผ่านช่องทางในโซเชียล จนเกิดคำถามว่าจากการสูญเสียในครั้งนี้ ผลงานในช่อง YouTube และรายได้จากยอดเข้าชมทั้งหมดจะไปอยู่ที่ไหน เนื่องจากทุกคนนั้นต่างอยากให้ คุณย่าของฮลุน ได้รับในส่วนที่หลานชายเคยต่อสู้สร้างขึ้นมาจนประสบความสำเร็จ
คอนเทนต์บน YouTube คือทรัพย์สินที่กฎหมายรับรอง
- คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่าน YouTube ถือเป็น งานโสตทัศนวัสดุ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
- ภายในคลิปประกอบด้วยองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์ เช่น ภาพ การถ่ายทำ การตัดต่อ การเรียบเรียงเนื้อหา เสียงบรรยาย ดนตรี เอฟเฟกต์ และข้อความประกอบ
- ผู้สร้างผลงานได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติทันทีที่สร้างสรรค์ผลงาน พร้อมมีสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้ใช้สิทธิ และดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิด
อายุลิขสิทธิ์ของคลิป
- งานโสตทัศนวัสดุมีอายุความคุ้มครอง 50 ปี
- สำหรับคลิปบน YouTube จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือวันที่อัปโหลดคลิป
- แต่ละคลิปจึงมีระยะเวลาคุ้มครองแตกต่างกันตามวันที่เผยแพร่
ภาพจาก YouTube ฮลุน โซโล่
ลิขสิทธิ์สามารถตกทอดเป็นมรดกได้
- กฎหมายกำหนดให้ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ที่สามารถซื้อ-ขาย โอนสิทธิ หรือส่งต่อเป็นมรดกได้เช่นเดียวกับบ้าน รถยนต์ เงินฝาก และที่ดิน
การตกทอดสิทธิแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
- หากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรม สิทธิทั้งหมดจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมตามที่ระบุไว้
- หากไม่มีพินัยกรรม สิทธิจะตกแก่ทายาทโดยธรรมตามลำดับที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บุตร บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน และลำดับทายาทอื่น ๆ ต่อไป เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย
ช่องทางให้ทายาทเข้าไปดูแลช่อง
แม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้ แต่ผู้รับสิทธิยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันที ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้อง
- รวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิต
- ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก
- เมื่อศาลมีคำสั่งแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปติดต่อ YouTube เพื่อเปลี่ยนผู้ดูแลบัญชี บริหารช่อง และจัดการรายได้จากผลงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ภาพจาก YouTube ฮลุน โซโล่
ช่องของ ฮลุน โซโล่ ยังคงสร้างมูลค่าแม้เจ้าของเสียชีวิต
- เบื้องต้นช่อง YouTube ของฮลุนมีคลิปเผยแพร่ 97 คลิป
- ขณะที่จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจากประมาณ 950,000 คน เป็นมากกว่า 1 ล้านคน หลังเกิดเหตุการณ์การเสียชีวิต ส่งผลให้ยอดรับชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์ท่องเที่ยวที่สามารถรับชมได้ตลอดเวลา ผู้ชมยังค้นหาและกลับมารับชมได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลงานยังคงมีโอกาสสร้างรายได้จากระบบของแพลตฟอร์มต่อไป
คอนเทนต์ที่สร้างไว้ อาจกลายเป็นทรัพย์สินหลักของครอบครัว
- ผลงานทั้งหมดของฮลุน ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ล้วนเป็นทรัพย์สินดิจิทัลที่มีมูลค่า และที่ผ่านมารายได้จากคอนเทนต์เหล่านี้เป็นทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเป็นรายได้ที่ใช้ดูแลครอบครัว
- เมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิต ลิขสิทธิ์จึงไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของ แต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และสามารถส่งต่อไปยังผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรม เพื่อบริหารช่องและผลประโยชน์จากผลงานต่อไป
ภาพจาก YouTube ฮลุน โซโล่
ประเด็นที่ยังต้องติดตาม
แม้กฎหมายจะกำหนดแนวทางการตกทอดลิขสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจน แต่การบริหารจัดการช่อง YouTube และรายได้จากแพลตฟอร์ม ยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนของศาลและเงื่อนไขของ YouTube
ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยจากหนึ่งในทีมงานของฮลุน โซโล่ ว่ายังมีคลิปที่ยังไม่ได้เผยแพร่อีก 1 คลิป ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับครอบครัวว่าจะนำออกเผยแพร่หรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก Thai PBS, เรื่องเล่าเช้านี้