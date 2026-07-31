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MEA ครบรอบ 68 ปี ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต 68th MEA Powering the Future City

          MEA ครบรอบ 68 ปี มุ่งพัฒนาระบบไฟฟ้าและนวัตกรรมพลังงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองสู่อนาคตที่ยั่งยืน ตามแนวคิด MEA Powering the Future City
          MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 68 ปี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวันที่ 1 สิงหาคม 2569 MEA ตอกย้ำภารกิจขับเคลื่อนเมืองมหานคร ตลอด 68 ปีแห่งการดำเนินงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มุ่งมั่นส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรและปลอดภัย เดินหน้ายกระดับสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานเพื่อวิถีชีวิตคนเมืองในทุกมิติ พร้อมขานรับและขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย ทำ ทัน ที Action 5 PLUS” อย่างเป็นรูปธรรม ชู 5 ภารกิจหลักยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เปลี่ยนผ่านสู่เมืองมหานครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน  
MEA ครบรอบ 68 ปี

          นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นยกระดับบริการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย การปรับเปลี่ยนทัศนียภาพและความปลอดภัยด้วยโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง
MEA ครบรอบ 68 ปี

นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA

          รวมถึงการรองรับเทรนด์พลังงานอนาคตด้วยระบบ Smart Metro Grid บริการ MEA Solar One Stop Service ที่ผลักดันผู้ใช้ไฟฟ้าสู่การเป็น Prosumer การขยายเครือข่ายสถานีชาร์จ MEA EV ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการติดตั้ง Smart Meter พลัส เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง ปลอดภัย และเท่าเทียม 
MEA ครบรอบ 68 ปี

MEA ครบรอบ 68 ปี

          นอกจากนี้ MEA ยังให้ความสำคัญกับการดูแลระบบนิเวศและการสร้างความยั่งยืนผ่านโครงการปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการ MEA Energy Award มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานระดับสากล ซึ่งก้าวสู่ปีที่ 8 สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสะสมในภาพรวมได้กว่า 60.46 ล้านหน่วย ช่วยประหยัดได้กว่า 180.93 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 26,589 ตัน หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า 2.8 ล้านต้น พร้อมจุดประกายการเรียนรู้ผ่าน MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย เพื่อร้อยเรียงประวัติศาสตร์และนวัตกรรมพลังงานสู่อนาคต  
MEA ครบรอบ 68 ปี

MEA ครบรอบ 68 ปี

MEA ครบรอบ 68 ปี

          ตลอด 68 ปีที่ผ่านมา MEA ไม่เคยหยุดพัฒนา เพื่อให้พลังงานไฟฟ้าเป็นมากกว่าแสงสว่าง แต่คือพลังขับเคลื่อนชีวิตคนเมืองและโลกใบนี้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิด MEA Powering the Future City ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต 
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MEA ครบรอบ 68 ปี ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต 68th MEA Powering the Future City อัปเดตล่าสุด 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 18:08:36
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