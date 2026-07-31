เปิดคำสารภาพ ธง-ป๋อง คดีฆ่า 2 พี่น้องรัสเซีย ฝังศพที่เขาชีจรรย์ ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืน

คดีการหายตัวของ 2 พี่น้องรัสเซีย มีความคืบหน้าสำคัญ ล่าสุดตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 รายได้ที่จังหวัดสระแก้ว พร้อมเปิดคำสารภาพฝังศพเขาชีจรรย์
จากกรณี 2 พี่น้องรัสเซีย หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ADV 150 ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบซากรถถูกฝังดิน ทำให้ตำรวจเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยคือ นายฑณา หรือป๋อง อายุ 43 ปี และนายธงชัย หรือธง อายุ 39 ปี ซึ่งต่อมาถูกจับกุมได้ที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ขณะกำลังหลบหนี
จากการสอบสวน นายป๋อง ให้การว่า หลังขี่รถหลบหนีด่านตรวจในจังหวัดจันทบุรีช่วงเช้ามืด ได้มุ่งหน้าไปยังจังหวัดสระแก้ว ก่อนซ่อนตัวอยู่ในสวนลำไย เนื่องจากเกรงว่าตำรวจจะตั้งด่านในช่วงกลางวัน และวางแผนจะเดินทางต่อในเวลากลางคืนเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติไปยังกัมพูชา อย่างไรก็ตาม ตำรวจติดตามเส้นทางจากกล้องวงจรปิดจนสามารถเข้าจับกุมได้
ทั้งนี้ นายป๋อง ให้การว่าตนเป็นผู้ลงมือทำร้าย 2 พี่น้องรัสเซีย โดยอ้างว่าใช้อาวุธปืนยิงน้องชาย และทำร้ายพี่สาวจนเสียชีวิต ก่อนนำศพไปฝังในพื้นที่ป่าบริเวณเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี ส่วนรถจักรยานยนต์ถูกนำไปชำแหละและฝังดินเพื่ออำพรางคดี ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืน
ด้านนายธงให้การปฏิเสธว่า ไม่ได้เป็นผู้ลงมือสังหาร โดยอ้างว่านายป๋องเป็นผู้ก่อเหตุนใช้ปืxยิงทั้งสองพี่น้องเสียชีวิต แล้วนำร่างไปฝังบนภูเขา
หลังการจับกุม ตำรวจได้ควบคุมตัวทั้งสองไปสอบสวนเพิ่มเติม พร้อมส่งอีกชุดลงพื้นที่ป่าบริเวณเขาชีจรรย์เพื่อค้นหาร่างของ 2 พี่น้องรัสเซีย และตรวจสอบคำให้การทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นพ ภูเขียว
จากกรณี 2 พี่น้องรัสเซีย หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ADV 150 ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบซากรถถูกฝังดิน ทำให้ตำรวจเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยคือ นายฑณา หรือป๋อง อายุ 43 ปี และนายธงชัย หรือธง อายุ 39 ปี ซึ่งต่อมาถูกจับกุมได้ที่อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ขณะกำลังหลบหนี
จากการสอบสวน นายป๋อง ให้การว่า หลังขี่รถหลบหนีด่านตรวจในจังหวัดจันทบุรีช่วงเช้ามืด ได้มุ่งหน้าไปยังจังหวัดสระแก้ว ก่อนซ่อนตัวอยู่ในสวนลำไย เนื่องจากเกรงว่าตำรวจจะตั้งด่านในช่วงกลางวัน และวางแผนจะเดินทางต่อในเวลากลางคืนเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติไปยังกัมพูชา อย่างไรก็ตาม ตำรวจติดตามเส้นทางจากกล้องวงจรปิดจนสามารถเข้าจับกุมได้
ทั้งนี้ นายป๋อง ให้การว่าตนเป็นผู้ลงมือทำร้าย 2 พี่น้องรัสเซีย โดยอ้างว่าใช้อาวุธปืนยิงน้องชาย และทำร้ายพี่สาวจนเสียชีวิต ก่อนนำศพไปฝังในพื้นที่ป่าบริเวณเขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี ส่วนรถจักรยานยนต์ถูกนำไปชำแหละและฝังดินเพื่ออำพรางคดี ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืน
ด้านนายธงให้การปฏิเสธว่า ไม่ได้เป็นผู้ลงมือสังหาร โดยอ้างว่านายป๋องเป็นผู้ก่อเหตุนใช้ปืxยิงทั้งสองพี่น้องเสียชีวิต แล้วนำร่างไปฝังบนภูเขา
หลังการจับกุม ตำรวจได้ควบคุมตัวทั้งสองไปสอบสวนเพิ่มเติม พร้อมส่งอีกชุดลงพื้นที่ป่าบริเวณเขาชีจรรย์เพื่อค้นหาร่างของ 2 พี่น้องรัสเซีย และตรวจสอบคำให้การทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นพ ภูเขียว