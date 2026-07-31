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สั่งตำซั่ว 1 ครกที่ร้าน เจอพ่อค้าถามคำเดียว กลายเป็นเรื่องราวชวนประทับใจ ดูขนาดรู้เลย


          สั่งตำซั่ว 1 ครกที่ร้าน เจอพ่อค้าถามคำเดียว กลายเป็นเรื่องราวชวนประทับใจ เห็นแล้วไม่ได้กินคนเดียวหมดแน่ ๆ


ตำซั่ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SWanichacha shop

          วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก SWanichacha shop ขายทุกอย่าง มีการโพสต์เล่าเรื่องราวการสั่งตำซั่ว 1 ครกที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง แต่พ่อค้าเห็นคนที่มาด้วย ก็เลยถามว่า "หนูกินกับเพื่อนเหรอ?"



          หลังจากนั้น พ่อค้าก็ใส่อาหารให้อีกเยอะ ๆ จนเรียกว่า มันเยอะมากกว่ากินคนเดียว เจอแบบนี้เข้าไป พ่อค้าใจดีมาก กลายเป็นเรื่องราวชวนประทับใจทันที

          ด้านลูกค้าประจำต่างเข้ามาชื่นชมความใจดีของเจ้าของร้าน และร้านนี้อร่อยมาก



ตำซั่ว




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สั่งตำซั่ว 1 ครกที่ร้าน เจอพ่อค้าถามคำเดียว กลายเป็นเรื่องราวชวนประทับใจ ดูขนาดรู้เลย โพสต์เมื่อ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 20:06:41
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