สั่งตำซั่ว 1 ครกที่ร้าน เจอพ่อค้าถามคำเดียว กลายเป็นเรื่องราวชวนประทับใจ ดูขนาดรู้เลย

สั่งตำซั่ว 1 ครกที่ร้าน เจอพ่อค้าถามคำเดียว กลายเป็นเรื่องราวชวนประทับใจ เห็นแล้วไม่ได้กินคนเดียวหมดแน่ ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SWanichacha shop
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก SWanichacha shop ขายทุกอย่าง มีการโพสต์เล่าเรื่องราวการสั่งตำซั่ว 1 ครกที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง แต่พ่อค้าเห็นคนที่มาด้วย ก็เลยถามว่า "หนูกินกับเพื่อนเหรอ?"
หลังจากนั้น พ่อค้าก็ใส่อาหารให้อีกเยอะ ๆ จนเรียกว่า มันเยอะมากกว่ากินคนเดียว เจอแบบนี้เข้าไป พ่อค้าใจดีมาก กลายเป็นเรื่องราวชวนประทับใจทันที
ด้านลูกค้าประจำต่างเข้ามาชื่นชมความใจดีของเจ้าของร้าน และร้านนี้อร่อยมาก