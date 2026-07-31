เปิดสาเหตุที่จอร์เจียยังคืนกล้อง โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือฮลุน โซโล่ เวลานี้ไม่ได้

อัปเดตเพิ่มเติม ฮลุน โซโล่ สาเหตุที่จอร์เจียยังคืนกล้อง โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือให้ไม่ได้ในเวลานี้ แต่เร่งดำเนินการนำร่างกลับอย่างเต็มที่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Klose Mos มีการอัปเดตเรื่องฮลุน โซโล่ เพิ่มเติมว่า
ตอนนี้ผมขออนุญาตมาอัปเดตความคืบหน้าเรื่องของน้องนะครับ
ล่าสุดทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและตำรวจเจ้าของคดีว่า ขณะนี้เรื่องการนำร่างน้องกลับประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนของเอกสาร โดยทางตำรวจยังรอหนังสือมอบอำนาจจากประเทศไทย เมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางตำรวจจะประสานกับอัยการจอร์เจีย เพื่อเร่งดำเนินการนำร่างน้องออกจากห้องเย็น และส่งกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดครับ
ในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิต ขณะนี้ยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการ ดังนั้นทางครอบครัวยังไม่สามารถสรุปหรือยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้ครับ ต้องรอผลการดำเนินการจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ส่วนทรัพย์สินของน้อง เบื้องต้นทางตำรวจแจ้งว่า พบกล้อง โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าสตางค์ เงิน หนังสือเดินทาง เสื้อผ้า และสัมภาระต่าง ๆ โดยเงินยังอยู่ และไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินครับ
สำหรับกล้อง โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ ทางตำรวจและอัยการอาจจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อ จึงยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ในตอนนี้ ส่วนทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เงิน หนังสือเดินทาง เสื้อผ้า และกระเป๋าต่าง ๆ สามารถดำเนินการส่งกลับได้ครับ
ตอนนี้ทางครอบครัวจะขอติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก และจะรอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ เพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับ
ส่วนกำหนดการนำร่างน้องกลับประเทศไทย ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการครับ เมื่อมีการกำหนดวันเดินทางและวันถึงประเทศไทยที่แน่นอน ทางสถานทูตจะแจ้งให้ครอบครัวทราบทันที
สุดท้ายนี้ ครอบครัวขอขอบคุณทางสถานทูต ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามและให้กำลังใจครอบครัวมาตลอดครับ ทางเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยครับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฮลุน โซโล่
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Klose Mos มีการอัปเดตเรื่องฮลุน โซโล่ เพิ่มเติมว่า
ตอนนี้ผมขออนุญาตมาอัปเดตความคืบหน้าเรื่องของน้องนะครับ
ล่าสุดทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและตำรวจเจ้าของคดีว่า ขณะนี้เรื่องการนำร่างน้องกลับประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนของเอกสาร โดยทางตำรวจยังรอหนังสือมอบอำนาจจากประเทศไทย เมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางตำรวจจะประสานกับอัยการจอร์เจีย เพื่อเร่งดำเนินการนำร่างน้องออกจากห้องเย็น และส่งกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดครับ
ในส่วนของสาเหตุการเสียชีวิต ขณะนี้ยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการ ดังนั้นทางครอบครัวยังไม่สามารถสรุปหรือยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้ครับ ต้องรอผลการดำเนินการจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ส่วนทรัพย์สินของน้อง เบื้องต้นทางตำรวจแจ้งว่า พบกล้อง โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าสตางค์ เงิน หนังสือเดินทาง เสื้อผ้า และสัมภาระต่าง ๆ โดยเงินยังอยู่ และไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินครับ
สำหรับกล้อง โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ ทางตำรวจและอัยการอาจจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อ จึงยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ในตอนนี้ ส่วนทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เงิน หนังสือเดินทาง เสื้อผ้า และกระเป๋าต่าง ๆ สามารถดำเนินการส่งกลับได้ครับ
ตอนนี้ทางครอบครัวจะขอติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก และจะรอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ เพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับ
ส่วนกำหนดการนำร่างน้องกลับประเทศไทย ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการครับ เมื่อมีการกำหนดวันเดินทางและวันถึงประเทศไทยที่แน่นอน ทางสถานทูตจะแจ้งให้ครอบครัวทราบทันที
สุดท้ายนี้ ครอบครัวขอขอบคุณทางสถานทูต ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามและให้กำลังใจครอบครัวมาตลอดครับ ทางเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยครับ