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ข้าราชการเกษียณ ซื้อทอง เข็มขัด พระเครื่อง หวังมีรายได้ สุดท้ายสูญ 4 ล้านฟรี ๆ

          ข้าราชการเกษียณ ซื้อทอง เข็มขัด พระเครื่อง หวังมีรายได้ สุดท้ายสูญ 4 ล้านฟรี ๆ โดนตุ๋นคนขายบอกเจอตามบ้านเศรษฐีเก่า


ทองปลอม


          วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ มีการโพสต์กรณีข่าวข้าราชการเกษียณรายหนึ่ง หมดตัว 4 ล้านบาท หลังใช้เงินจำนวนดังกล่าวซื้อทอง เข็มขัดนาค พระเครื่องจากเพจออนไลน์ หวังมีรายได้

          ทั้งนี้ มีการอ้างว่า คนขายเจอตามบ้านเศรษฐีเก่า ข้าราชการเก่า นายพล ฯลฯ นำมาขายและมีหลายเพจให้เลือกสรร สุดท้ายกลายเป็นของปลอม สูญเงินเปล่า



ทองปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่

ทองปลอม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่



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ข้าราชการเกษียณ ซื้อทอง เข็มขัด พระเครื่อง หวังมีรายได้ สุดท้ายสูญ 4 ล้านฟรี ๆ โพสต์เมื่อ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 10:54:16
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