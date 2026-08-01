ข้าราชการเกษียณ ซื้อทอง เข็มขัด พระเครื่อง หวังมีรายได้ สุดท้ายสูญ 4 ล้านฟรี ๆ โดนตุ๋นคนขายบอกเจอตามบ้านเศรษฐีเก่า
วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ มีการโพสต์กรณีข่าวข้าราชการเกษียณรายหนึ่ง หมดตัว 4 ล้านบาท หลังใช้เงินจำนวนดังกล่าวซื้อทอง เข็มขัดนาค พระเครื่องจากเพจออนไลน์ หวังมีรายได้
ทั้งนี้ มีการอ้างว่า คนขายเจอตามบ้านเศรษฐีเก่า ข้าราชการเก่า นายพล ฯลฯ นำมาขายและมีหลายเพจให้เลือกสรร สุดท้ายกลายเป็นของปลอม สูญเงินเปล่า
วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ มีการโพสต์กรณีข่าวข้าราชการเกษียณรายหนึ่ง หมดตัว 4 ล้านบาท หลังใช้เงินจำนวนดังกล่าวซื้อทอง เข็มขัดนาค พระเครื่องจากเพจออนไลน์ หวังมีรายได้
ทั้งนี้ มีการอ้างว่า คนขายเจอตามบ้านเศรษฐีเก่า ข้าราชการเก่า นายพล ฯลฯ นำมาขายและมีหลายเพจให้เลือกสรร สุดท้ายกลายเป็นของปลอม สูญเงินเปล่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่