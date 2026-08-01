HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แชมพูดัง ซื้อจากห้างแท้ ๆ อ่านบนขวดชวนเอ๊ะ สรุปของจริงหรือปลอม แบรนด์แจงแล้ว

          แชมพูยี่ห้อดัง ซื้อจากห้างแท้ ๆ แต่บนขวดเขียนคำว่าปลอมเต็ม ๆ สรุปของจริงหรือของปลอม ทางแบรนด์แจงแล้ว



แชมพู

          วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Mnemosyne MilKy Muses มีการซื้อยาสระผมยี่ห้อหนึ่ง แต่อ่านสรรพคุณด้านหน้าขวดแล้วชวนเอะใจว่า

          "แชมพูสูตรอ่อนโยน
          ปลอมประโลมหนังศีรษะ
          ลดผมขาดร่วง"

          อ่านจบสิ่งที่คิดในตอนแรกคือ สรุปของจริงหรือของปลอม สะกดผิดแบบนี้ แถมซื้อจากร้านดังด้วย

          สุดท้าย Babi Mild เข้ามาตอบว่า เรียน ผู้บริโภคทุกท่าน




          ทางอัลตร้ามายด์ บาย เบบี้มายด์ ได้รับทราบถึงกรณีการสะกดข้อความบนฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง และขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้บริโภคทุกท่านสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมถึงความกังวลที่ได้รับ

          ทางอัลตร้ามายด์ บาย เบบี้มายด์ ขอยืนยันว่าสินค้าที่พบการสะกดข้อความผิดดังกล่าวเป็นสินค้าของแท้ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ อย่างถูกต้อง โดยความผิดพลาดดังกล่าวเป็นเพียงการสะกดข้อความบนฉลากเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

          ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อความบนฉลากในสินค้าล็อตการผลิตใหม่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคบางท่านอาจยังพบสินค้าฉลากเดิมที่คงเหลือในช่องทางจำหน่ายต่าง ๆ ซึ่งทางผู้บริโภคยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติและเป็นสินค้าของแท้จากบริษัทฯ

          บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและแจ้งข้อมูลมา ทางอัลตร้ามายด์ บาย เบบี้มายด์ ขอน้อมรับข้อผิดพลาดในครั้งนี้ และจะนำไปปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก

          ทางบริษัทฯขออภัยและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์อัลตร้ามายด์ บาย เบบี้มายด์ มาเป็นอย่างดีตลอดมา

แชมพู

แชมพู






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แชมพูดัง ซื้อจากห้างแท้ ๆ อ่านบนขวดชวนเอ๊ะ สรุปของจริงหรือปลอม แบรนด์แจงแล้ว โพสต์เมื่อ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 11:48:30 2,761 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ตารางฟุตบอลโลก ใหม่ รัชดา ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า คุณหนูแอลลี่ คือใคร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย