แชมพูดัง ซื้อจากห้างแท้ ๆ อ่านบนขวดชวนเอ๊ะ สรุปของจริงหรือปลอม แบรนด์แจงแล้ว

แชมพูยี่ห้อดัง ซื้อจากห้างแท้ ๆ แต่บนขวดเขียนคำว่าปลอมเต็ม ๆ สรุปของจริงหรือของปลอม ทางแบรนด์แจงแล้ว
วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Mnemosyne MilKy Muses มีการซื้อยาสระผมยี่ห้อหนึ่ง แต่อ่านสรรพคุณด้านหน้าขวดแล้วชวนเอะใจว่า
"แชมพูสูตรอ่อนโยน
ปลอมประโลมหนังศีรษะ
ลดผมขาดร่วง"
อ่านจบสิ่งที่คิดในตอนแรกคือ สรุปของจริงหรือของปลอม สะกดผิดแบบนี้ แถมซื้อจากร้านดังด้วย
สุดท้าย Babi Mild เข้ามาตอบว่า เรียน ผู้บริโภคทุกท่าน
ทางอัลตร้ามายด์ บาย เบบี้มายด์ ได้รับทราบถึงกรณีการสะกดข้อความบนฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง และขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้บริโภคทุกท่านสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมถึงความกังวลที่ได้รับ
ทางอัลตร้ามายด์ บาย เบบี้มายด์ ขอยืนยันว่าสินค้าที่พบการสะกดข้อความผิดดังกล่าวเป็นสินค้าของแท้ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ อย่างถูกต้อง โดยความผิดพลาดดังกล่าวเป็นเพียงการสะกดข้อความบนฉลากเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อความบนฉลากในสินค้าล็อตการผลิตใหม่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคบางท่านอาจยังพบสินค้าฉลากเดิมที่คงเหลือในช่องทางจำหน่ายต่าง ๆ ซึ่งทางผู้บริโภคยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติและเป็นสินค้าของแท้จากบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและแจ้งข้อมูลมา ทางอัลตร้ามายด์ บาย เบบี้มายด์ ขอน้อมรับข้อผิดพลาดในครั้งนี้ และจะนำไปปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก
ทางบริษัทฯขออภัยและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์อัลตร้ามายด์ บาย เบบี้มายด์ มาเป็นอย่างดีตลอดมา
วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Mnemosyne MilKy Muses มีการซื้อยาสระผมยี่ห้อหนึ่ง แต่อ่านสรรพคุณด้านหน้าขวดแล้วชวนเอะใจว่า
"แชมพูสูตรอ่อนโยน
ปลอมประโลมหนังศีรษะ
ลดผมขาดร่วง"
อ่านจบสิ่งที่คิดในตอนแรกคือ สรุปของจริงหรือของปลอม สะกดผิดแบบนี้ แถมซื้อจากร้านดังด้วย
สุดท้าย Babi Mild เข้ามาตอบว่า เรียน ผู้บริโภคทุกท่าน
ทางอัลตร้ามายด์ บาย เบบี้มายด์ ได้รับทราบถึงกรณีการสะกดข้อความบนฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง และขออภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้บริโภคทุกท่านสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมถึงความกังวลที่ได้รับ
ทางอัลตร้ามายด์ บาย เบบี้มายด์ ขอยืนยันว่าสินค้าที่พบการสะกดข้อความผิดดังกล่าวเป็นสินค้าของแท้ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ อย่างถูกต้อง โดยความผิดพลาดดังกล่าวเป็นเพียงการสะกดข้อความบนฉลากเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อความบนฉลากในสินค้าล็อตการผลิตใหม่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคบางท่านอาจยังพบสินค้าฉลากเดิมที่คงเหลือในช่องทางจำหน่ายต่าง ๆ ซึ่งทางผู้บริโภคยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติและเป็นสินค้าของแท้จากบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและแจ้งข้อมูลมา ทางอัลตร้ามายด์ บาย เบบี้มายด์ ขอน้อมรับข้อผิดพลาดในครั้งนี้ และจะนำไปปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก
ทางบริษัทฯขออภัยและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์อัลตร้ามายด์ บาย เบบี้มายด์ มาเป็นอย่างดีตลอดมา