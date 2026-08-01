HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เข้าไปซ่อมห้องน้ำในห้องพัก เห็นผู้เช่าทำผิดกฎร้ายแรงข้อหนึ่ง ลำบากใจ สายตาซื่อ ๆ

          เข้าไปซ่อมห้องน้ำในห้องพัก เห็นผู้เช่าทำผิดกฎร้ายแรงข้อหนึ่ง เห็นแล้วลำบากใจ สายตาซื่อ ๆ แบบนี้ ตัดสินใจยังไงดี


แมว

          วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Decpom Retro ประกอบอาชีพผู้ปล่อยเช่าห้องพัก ซึ่งมีกฎชัดเจนไว้ข้อหนึ่งคือ ห้ามเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตาม ผู้เช่ารายหนึ่งห้องน้ำเสีย ตัวเองจึงต้องพาช่างไปซ่อม จนพบว่า ผู้เช่ารายนี้ฝ่าฝืนกฎอย่างร้ายแรง



          แมวตัวหนึ่ง โผล่มาจ๊ะเอ๋ที่ขอบเตียง ตามกฎควรเอาเรื่องผู้เช่า ให้เอาสัตว์เลี้ยงออกไป แต่ครั้งนี้ความรู้สึกกลับแตกต่าง ความน่ารักของน้อง ทำให้ต้องปล่อยผ่าน สายตาเม็ดลำไย ซื่อมาก

          ส่วนชาวเน็ตก็ดีใจแทนน้องที่คนปล่อยเช่าเมตตา ไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าน้องจะไปอยู่ที่ไหน

แมว


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เข้าไปซ่อมห้องน้ำในห้องพัก เห็นผู้เช่าทำผิดกฎร้ายแรงข้อหนึ่ง ลำบากใจ สายตาซื่อ ๆ โพสต์เมื่อ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 14:53:44 1,194 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูดวง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 ตารางฟุตบอลโลก ใหม่ รัชดา ลงทะเบียนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดาราไทย
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2569 ราคาน้ำมันล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณเดชน์ ญาญ่า คุณหนูแอลลี่ คือใคร
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย