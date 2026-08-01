เข้าไปซ่อมห้องน้ำในห้องพัก เห็นผู้เช่าทำผิดกฎร้ายแรงข้อหนึ่ง ลำบากใจ สายตาซื่อ ๆ

เข้าไปซ่อมห้องน้ำในห้องพัก เห็นผู้เช่าทำผิดกฎร้ายแรงข้อหนึ่ง เห็นแล้วลำบากใจ สายตาซื่อ ๆ แบบนี้ ตัดสินใจยังไงดี
แมวตัวหนึ่ง โผล่มาจ๊ะเอ๋ที่ขอบเตียง ตามกฎควรเอาเรื่องผู้เช่า ให้เอาสัตว์เลี้ยงออกไป แต่ครั้งนี้ความรู้สึกกลับแตกต่าง ความน่ารักของน้อง ทำให้ต้องปล่อยผ่าน สายตาเม็ดลำไย ซื่อมาก
ส่วนชาวเน็ตก็ดีใจแทนน้องที่คนปล่อยเช่าเมตตา ไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าน้องจะไปอยู่ที่ไหน
วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Decpom Retro ประกอบอาชีพผู้ปล่อยเช่าห้องพัก ซึ่งมีกฎชัดเจนไว้ข้อหนึ่งคือ ห้ามเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตาม ผู้เช่ารายหนึ่งห้องน้ำเสีย ตัวเองจึงต้องพาช่างไปซ่อม จนพบว่า ผู้เช่ารายนี้ฝ่าฝืนกฎอย่างร้ายแรง
แมวตัวหนึ่ง โผล่มาจ๊ะเอ๋ที่ขอบเตียง ตามกฎควรเอาเรื่องผู้เช่า ให้เอาสัตว์เลี้ยงออกไป แต่ครั้งนี้ความรู้สึกกลับแตกต่าง ความน่ารักของน้อง ทำให้ต้องปล่อยผ่าน สายตาเม็ดลำไย ซื่อมาก
ส่วนชาวเน็ตก็ดีใจแทนน้องที่คนปล่อยเช่าเมตตา ไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าน้องจะไปอยู่ที่ไหน