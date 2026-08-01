เพื่อนในเฟซบุ๊ก เช่าคอนโด อยู่มาได้ 2 เดือน กลายเป็นเจอตัวซีเคร็ต อย่างช็อก

เพื่อนในเฟซบุ๊ก เช่าคอนโด อยู่มาได้ 2 เดือน กลายเป็นเจอตัวซีเคร็ต เปิดห้องมาอย่างช็อก ทิ้งแมวเอาไว้ 6 ตัว นี่ขนาดเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กนะเนี่ย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sroysiri Saratha
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sroysiri Saratha
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sroysiri Saratha
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sroysiri Saratha
วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊ก Sroysiri Saratha มีการโพสต์เล่าประสบการณ์การเจอลูกค้าเช่าห้องชวนสะพรึง ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว รายละเอียดทั้งหมดดังนี้
เพื่อนในเฟซบุ๊ก น่าจะเห็นว่าสร้อยปล่อยเช่าคอนโด ตกแต่งห้องอย่างสวย ใช้เฟอร์อย่างดี ก่อนหน้านี้ก็มีผู้เช่า เช่าแล้วข้าวของเสียหาย แต่ไม่ถึงขั้นสกปรกมาก ก็ซ่อมเปลี่ยนเฟอร์ใหม่ และมีผู้เช่าคนใหม่เข้ามาอยู่ได้ 2 เดือน ในระยะ 2 เดือน ผลัดเปลี่ยนไม่ยอมจ่ายค่าเช่า เลื่อนตลอด และมีผู้เช่าอีกห้องแจ้งมาว่าเหม็นมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sroysiri Saratha
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sroysiri Saratha
เราก็แจ้งให้นิติตรวจสอบ นิติก็แจ้งว่าแอบเลี้ยงแมวเลยให้จ่ายค่าปรับ ก็ไม่ยอมจ่าย เลยส่งหนังสือยกเลิกสัญญา ก็ผลัดวัน ไม่ยอมเก็บของ ไม่ยอมจ่าย วันนี้เลยพานิติมาเปิดห้อง หลังเห็นสภาพห้อง ช็อต น้ำตาไหล เราตั้งใจตกแต่งอย่างดี ของเราพังหมด ขยะเต็มห้อง เลี้ยงแมว 3-4 ตัว เปิดไฟ เปิดแอร์ใว้ตลอด เศร้า
เบื้องต้นเจอน้องแมวในห้อง 6 ตัว ตอนนี้ต้องหาบ้านใหม่ให้น้อง หรือไม่ก็รอเจ้าของเดิมมารับคืน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sroysiri Saratha
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sroysiri Saratha