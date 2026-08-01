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คาดได้รับร่าง ฮลุน โซโล่ สัปดาห์หน้า เผยเหตุผลทำไมทางจอร์เจีย ยังอายัดของ !?

          มอส พี่ชาย ฮลุน โซโล่ อัปเดตล่าสุด คาดได้นำร่างน้องกลับไทยในสัปดาห์หน้า พร้อมเผยเหตุผล ทำไมทางจอร์เจียยังอายัดสิ่งของส่วนตัวของฮลุน
คาดได้รับร่าง ฮลุน โซโล่ สัปดาห์หน้า เผยเหตุผลทำไมทางจอร์เจีย ยังอายัดของ !?

          วันที่ 1 สิงหาคม 2569 มอส พี่ชาย ฮลุน โซโล่ อัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของน้อง และการนำร่างน้องกลับมาเมืองไทย โดยคาดว่าจะได้รับร่างของน้องภายในสัปดาห์หน้า ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังต้องรอผลการพิสูจน์ และสิ่งของส่วนตัวของน้อง ยังถูกหน่วยงานของทางจอร์เจียอายัดไว้เพื่อการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐาน

          "อัปเดตความคืบหน้าล่าสุด (วันที่ 1 สิงหาคม 2569) 17:07 น.

          สวัสดีครับ ขอแจ้งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

คาดได้รับร่าง ฮลุน โซโล่ สัปดาห์หน้า เผยเหตุผลทำไมทางจอร์เจีย ยังอายัดของ !?

          * สถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานกับหน่วยงานของประเทศจอร์เจียเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะได้รับร่างของน้อง พร้อมเอกสารยืนยันการเสียชีวิต ภายในสัปดาห์หน้า ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังคงต้องรอผลการพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

          * ขณะนี้สถานทูตได้ประสานงานกับบริษัทซมโปะประกันภัย และบริษัทขนส่งร่างในประเทศจอร์เจีย เพื่อดำเนินการนำร่างของน้องกลับประเทศไทย โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสัปดาห์หน้า หากไม่มีเหตุขัดข้องหรือขั้นตอนเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          * สำหรับสิ่งของส่วนตัวของน้อง ทางหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียได้แจ้งว่า จำเป็นต้องอายัดสิ่งของทั้งหมดไว้ก่อน จนกว่าผลการตรวจสารเคมีในร่างกายจะแล้วเสร็จ เนื่องจากสิ่งของภายในห้องพักอาจเป็นเบาะแสหรือพยานหลักฐานสำคัญ หากพบสารเคมีหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพิ่มเติม

          * หลังจากผลการตรวจแล้วเสร็จ หน่วยงานจะพิจารณาอีกครั้งว่าสิ่งของชิ้นใดจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐาน และสิ่งของชิ้นใดสามารถส่งคืนให้ครอบครัวได้

คาดได้รับร่าง ฮลุน โซโล่ สัปดาห์หน้า เผยเหตุผลทำไมทางจอร์เจีย ยังอายัดของ !?

          ทั้งนี้ สถานทูตจะติดตามความคืบหน้ากับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสิ่งของของน้อง และจะแจ้งให้ทุกท่านทราบทันทีเมื่อมีความคืบหน้าเพิ่มเติม

          สุดท้ายนี้ ครอบครัวขอขอบพระคุณทุกกำลังใจ ความห่วงใย และทุกความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน รวมถึงพี่ ๆ สื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านที่คอยติดตามและให้การสนับสนุนครอบครัวมาโดยตลอด

          ครอบครัวยังคงหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรม และจะติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องให้มากที่สุด

          หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม ครอบครัวจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบในทันที ขอบคุณทุกกำลังใจครับ"

คาดได้รับร่าง ฮลุน โซโล่ สัปดาห์หน้า เผยเหตุผลทำไมทางจอร์เจีย ยังอายัดของ !?


คาดได้รับร่าง ฮลุน โซโล่ สัปดาห์หน้า เผยเหตุผลทำไมทางจอร์เจีย ยังอายัดของ !?

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Klose Mos, ฮลุน โซโล่

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คาดได้รับร่าง ฮลุน โซโล่ สัปดาห์หน้า เผยเหตุผลทำไมทางจอร์เจีย ยังอายัดของ !? โพสต์เมื่อ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 21:23:22
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