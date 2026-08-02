ซื้อกาแฟเจ้าดังจากห้างสรรพสินค้า - ร้านสะดวกซื้อ ซองไม่เหมือนกัน อันไหนของจริง

ซื้อกาแฟเจ้าดังจาก 2 ร้านที่น่าเชื่อถือ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ แต่กลับซองไม่เหมือนกัน แบบมีมีใครของปลอม ผู้รู้ตอบแล้ว
ร้านค้าที่ขายของแท้ นอกจากร้านสะดวกซื้อก็มีห้างสรรพสินค้า ซึ่งนับเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ แต่ในบางครั้งก็เกิดคำถามขึ้นมาว่า ทำไมของแท้เหมือนกัน ซองถึงต่างกันได้
วันที่ 2 สิงหาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ซื้อกาแฟยี่ห้อดังจากร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า ในขนาดที่เท่ากัน ประเภทเดียวกัน แต่กลับกลายเป็นว่า ซองทำมาต่างกัน แบบนี้ของปลอมไหม ?
ด้านชาวเน็ตที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ เข้ามาตอบว่า ของแท้เหมือนกัน แต่แบรนด์ใหญ่แบบนี้ เขาไม่ได้ผลิตแค่โรงงานเดียว จึงมีโอกาสที่ซองจะต่างกันได้
ร้านค้าที่ขายของแท้ นอกจากร้านสะดวกซื้อก็มีห้างสรรพสินค้า ซึ่งนับเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ แต่ในบางครั้งก็เกิดคำถามขึ้นมาว่า ทำไมของแท้เหมือนกัน ซองถึงต่างกันได้
วันที่ 2 สิงหาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ซื้อกาแฟยี่ห้อดังจากร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า ในขนาดที่เท่ากัน ประเภทเดียวกัน แต่กลับกลายเป็นว่า ซองทำมาต่างกัน แบบนี้ของปลอมไหม ?
ด้านชาวเน็ตที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ เข้ามาตอบว่า ของแท้เหมือนกัน แต่แบรนด์ใหญ่แบบนี้ เขาไม่ได้ผลิตแค่โรงงานเดียว จึงมีโอกาสที่ซองจะต่างกันได้