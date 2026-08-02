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ประมวลภาพไฟไหม้อู่ซ่อมรถ ซอยรัชดาภิเษก 36 ความเสียหายลามถึงคอนโดใกล้ ๆ

          ประมวลภาพไฟไหม้อู่ซ่อมรถ ซอยรัชดาภิเษก 36 ใกล้กับคอนโด ความเสียหายกินพื้นที่วงกว้างของอู่ คาดต้นเพลิงมาจากก้นบุหรี่ตึกข้าง ๆ ?

ไฟไหม้อู่ซ่อมรถ

          วันที่ 2 สิงหาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 11 เกิดเหตุไฟไหม้อู่ซ่อมรถ ไฟลุกลามวงใหญ่ จนไหม้คอนโดใกล้เคียงไปถึงชั้น 2 ด้วย ซึ่งล่าสุดในช่วงบ่าย เพลิงก็สงบลงแล้ว

ไฟไหม้อู่ซ่อมรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

ไฟไหม้อู่ซ่อมรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand



ไฟไหม้อู่ซ่อมรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          ขณะที่ เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand มีการประมวลภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น ควันขาวพวยพุ่งไปทั่วพื้นที่ และหากมีรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม จะมารายงานอีกครั้ง

          เฟซบุ๊ก ซ้อเปา เผยว่า จากคำบอกเล่าของหลานเจ้าของอู่ คาดต้นเพลงมาจากก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งมาจากอาคารข้างเคียง ใส่กองอะไหล่พลาสติกที่เป็นเชื้อเพลงอย่างดี โดยที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุลักษณะนี้แล้ว แต่ดับได้ทัน

ไฟไหม้อู่ซ่อมรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

ไฟไหม้อู่ซ่อมรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

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ประมวลภาพไฟไหม้อู่ซ่อมรถ ซอยรัชดาภิเษก 36 ความเสียหายลามถึงคอนโดใกล้ ๆ อัปเดตล่าสุด 2 สิงหาคม 2569 เวลา 16:10:50 1,565 อ่าน
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